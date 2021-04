La parità di genere, secondo noi.

Ne “La Terra promessa” (che è un po’ il mio libro del cuore in questo momento), Obama racconta di essersi accorto già nel suo primo mandato da Presidente della necessità di confrontarsi con le donne del suo team per discutere in modo chiaro e sincero di cosa funzionava e cosa no nella loro partecipazione al lavoro di gruppo.

Questi confronti lo hanno messo di fronte a problemi che non conosceva né subdorava: difficoltà a intervenire e presentare il proprio punto di vista, sofferenza per l’eccessiva aggressività dei colleghi maschi e molto altro.

Questo per dire che anche le persone più illuminate e aperte spesso non sanno cosa significa essere donna in un contesto pubblico, lavorativo o istituzionale, e che l’ascolto è la migliore strategia per promuovere il cambiamento.

Con questa ottica, e forti dell’opportunità offerta dalla Primavera delle Idee lanciata da Matteo Renzi alla scorsa Assemblea nazionale, martedì 30 marzo abbiamo organizzato un incontro per parlare di parità di genere. Lo abbiamo fatto non partendo dalla nostra posizione di partito (che esiste ed è chiara, a cominciare dalla regola statutaria che impone la presenza di un uomo e una donna in tutte le cariche apicali), ma ascoltando il punto di vista e le esperienze di quattro ragazze di età compresa tra i 16 e 27 anni, non iscritte a Italia Viva.

Il dibattito è stato intenso e interessante, con molti spunti e proposte. Intanto, è apparso chiaro che — nonostante le tante conquiste in campo sociale – le donne sentono ancora di vivere in un mondo concepito per gli uomini e che quindi il dibattito sulla parità di genere è ancora necessario.

A scuola, molte difficoltà emergono con la scelta del corso di studi, in particolare le cosiddette materie STEM (scienza, tecnica, ingegneria, matematica). Le donne non sono incentivate a studiarle e, nel caso scelgano di intraprendere questi percorsi, trovano raramente sostegno o incoraggiamento. L’assunto è che il loro obiettivo sia l’insegnamento, perché (sotto sotto) i lavori di cura sono considerati ancora oggi l’unico sbocco lavorativo adatto alle donne.

Sempre nella scuola, e in particolare nelle ore di educazione fisica, dominano ancora gli stereotipi di genere per cui si tende a categorizzare gli sport in femminili (la pallavolo) e maschili (il calcio).

“Che ancora si presuma che una ragazza non può giocare a calcio nel 2021 – ci ha detto una nostra ospite sedicenne – non ha veramente nessun senso!” Eppure è così.

In fase di crescita, i continui commenti sull’aspetto fisico, che tutte le donne ricevono, hanno effetti che da adulti tendiamo a sottovalutare, perché implicitamente ribadiscono un concetto semplice e limitante: l’aspetto fisico di una donna è l’unica cosa che vale.

Anche nel campo della salute, emerge la necessità di sensibilizzare le donne alla prevenzione di malattie come l’endometriosi, una patologia classificata da poco come tale, in quanto i dolori mestruali sono sempre stati considerati come “normali”.

Per non parlare delle difficoltà legate al mondo del lavoro: difficoltà nell’accedere alle cariche più importanti, nell’intraprendere una carriera politica o diplomatica, molestie sul posto di lavoro e problemi di orario e sicurezza legati ai trasporti, spesso insufficienti e poco sicuri, soprattutto nelle ore serali.

Sono emersi, tra tutti, tre punti comuni tra tutti gli interventi:

Le donne devono pretendere di essere prese sul serio e ascoltate, soprattutto nel mondo del lavoro in quanto professioniste. Se non lo fanno loro, nessuno glielo concederà. Le quote rosa, anche se possono non piacerci particolarmente, sono necessarie per permettere di recuperare lo svantaggio che abbiamo negli spazi pubblici e creare modelli positivi. Servono concreti modelli di riferimento, che aiutino le bambine a vedersi in posizioni apicali come per esempio. CEO di una multinazionale.

Infine, due proposte concrete di lavoro per i territori:

Organizzare incontri con bambini e giovani studenti nelle scuole (anche elementari) per presentare donne di successo, avviando nel contempo un dialogo con gli insegnanti per individuare e superare gli stereotipi involontari. Intervenire sull’organizzazione del trasporto locale anche tenendo conto dei problemi di sicurezza: più corse notturne, migliorare le fermate di autobus e treni, migliorare in genere l’illuminazione.

E poi, il proposito entusiasmante di continuare questo dialogo fra donne e fra generazioni per migliorare la vita di tutti. Alla prossima! Raffaella Rojatti

