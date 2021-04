LE VERITA’ NASCOSTE

Sbaglia chi pensa che la polemica su chi debba intestarsi la legge sull’assegno unico universale sia una corsa per mettere la propria bandierina di partito su quel provvedimento.

Se fosse questo l’esito è scontato, in quanto quella legge è il primo pezzo del Family Act, una riforma predisposta dalla ministra Elena Bonetti di Italia Viva e già approvata dal CdM, che prevede anche la revisione dei congedi parentali per garantirli a tutti i lavoratori, autonomi inclusi; incentivi al lavoro femminile; decontribuzione di quello domestico; possibilità di rendere meno costoso per le imprese assumere le donne, più servizi per l’infanzia e tanto altro per promuovere la natalità e l’occupazione femminile.

Il tentativo di esproprio politico, tentato dal PD con la complicità dei soliti media, più che un espediente meschino dei riformatori senza riforme per attribuirsene il merito, va interpretato soprattutto come uno spezzone della lotta annosa per cancellare ogni traccia dell’esistenza di Renzi e di Italia Viva presso l’opinione pubblica.

Perché il fatto che Italia Viva abbia lavorato e combattuto più di chiunque altro per quella riforma e questa legge contraddice in modo netto i giudizi negativi sull’azione politica di Renzi e del suo partito.

Come può un piccolo partito ininfluente, messo insieme da un leader irresponsabile e inaffidabile al solo scopo di ricattare gli altri per avere visibilità e potere, farsi interprete dell’unica, vera riforma sociale di questa legislatura?

Come può reggere la narrazione di un leader e di un partito, che il mainstream racconta ogni giorno come la sentina di ogni nefandezza, se con grande competenza e lungimiranza, porta in casa degli italiani una riforma di questa portata? Per giunta tessendo con intelligenza e spirito collaborativo un consenso così vasto in Parlamento? Solo in due modi.

O distorcendo il senso della riforma fatta, una modalità collaudata con successo durante il governo Renzi da una parte dei suoi stessi compagni e dopo con la segreteria Zingaretti.

Riguardo agli 80 euro, al Jobs Act, a Industria 4.0, al Dopo di Noi e alle leggi sul Terzo settore, sulla non autosufficienza, sulle Banche Popolari, sugli Ecoreati, sull’introduzione del reato di tortura, contro il Caporalato, sul tetto agli stipendi dei manager pubblici, sul bonus cultura, sull’abolizione dell’imu prima casa, delle tasse agricole e di Equitalia, ma battendo ogni record nel recupero dell’evasione fiscale, sull’aumento delle pensioni minime. Per non parlare delle Unioni civili e se gli avessero lasciato tempo dello jus soli.

Tutto parte di “una brutta stagione che, fortunatamente, ci siamo lasciati alle spalle”, come disse Zingaretti prima di incoronare Conte come punto di riferimento dei progressisti, uno che non aveva nel palmares le “porcherie” di cui sopra, ma la sua firma sui decreti Salvini, che ancora oggi si fa fatica a cambiare per non contraddirlo.

Oppure, quando la distorsione dei fatti è impossibile, come nel caso dell’assegno unico universale, allora basta attribuirne il merito a qualcun altro. Così alcuni esponenti del PD hanno accettato, consapevolmente, di recitare la parte meschina, sapendo di poter contare su una opinione pubblica già coltivata a pane e avversione per Renzi e Italia Viva colpevoli, da ultimo, di avere aperto la strada a Draghi allontanando quel bravuomo di Conte.

Dunque non è questione di bandierine, ma di inganno politico continuato, aggravato dal vincolo associativo coi media asserviti al potere.

LE VERITA’ NASCOSTE ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo