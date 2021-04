Matteo Renzi, da diversi giorni, va ripetendo, in modo chiaro, che entro questa settimana lancerà una proposta che farà molto discutere! Attendiamoci novità..

Non sarà facile per nessuno demolire Matteo, al Suo gruppo di persone fidate, di amici se ne aggiungeranno altri.La porta è aperta in entrata e in uscita e nessuno è obbligato a restare.

Attendiamoci novità..Un vecchio detto diceva pochi MA buoni, io aggiungo non siamo pochi MA di spazio c’e’ tanto se ci siete buoni venite

Matteo Renzi, da diversi giorni, va ripetendo, in modo chiaro, che entro questa settimana lancerà una proposta che farà molto discutere!

E mentre gli altri continuano a parlare di Arabia Saudita, Dubai, Senegal, Barhein, per sapere cosa c’è di losco dietro, noi parliamo di altro. Si, parliamo anche dei suoi viaggi, delle sue frequentazioni, degli interlocutori, degli incarichi ricevuti e dovuti a cosa? Forse, alla sua dignità, capacità, reputazione, rispetto, considerazione, meritati o no? Forse, come personaggio politico italiano molto apprezzato, rispettato e riconosciuto a livello internazionale o no? Mi tocca, però, in verità, immaginare anche quei poveretti che vivono la vita come feroci odiatori seriali, come debbano star male! Quanta bile travasano! E non riuscire a capire come mai Matteo Renzi abbia tutta questa popolarità, considerazione a tutti i livelli internazionali, mentre i vari pennivendoli della carta stampata o dei loro simili dei talk, rinchiusi come sono nell”analfabetismo politico, continuano a scrivere cazzate ed a vedere lucciole per lanterne. Come sono patetici! Quasi mi fanno pena! Anzi, senza quasi. Mi fanno pena! Questo viene fuori nelle giornate che viviamo. Non il varo dell’assegno unico universale lanciato dalla Leopolda. Non dei primi 4000 riders, assunti per opera del famigerato jobs act di Matteo Renzi. O come continuano a star male, a pensare come questo signore abbia potuto e possa far tutto! E quando, come dicevo prima, lancerà questa nuova proposta, che, se lo dice sottovoce, ma avvisando prima, mi vien da pensare ad una notizia bomba! Che ne sarà dell’informazione di parte, che non saprà più che pesci prendere? Cosa inventarsi’? Cosa poter immaginare? Sempre e soltanto la retorica delle parole?

Mentre noi ce ne facciamo una ragione per il loro grave stato emotivo. È bello vivere la politica con tanta passione, ma è ancora meglio farla quando un leader come Matteo Renzi si butta nell’arena, senza paura, non per infilzare il toro che lo punta, ma per prenderlo per le corna e ridurlo a più miti consigli. Perché di questo ha bisogno il nostro Paese, non di incontrare cialtroni. Perché di questo Paese vogliamo parlare ed aiutare, perché per questo sentiamo la necessità di esserci e dare una mano. Quindi, bene Matteo, siamo in attesa della tua proposta bomba! Alla faccia di quelli che……………E ma voi col 2%!!!!! E si, noi, proprio noi. Noi col 2% e se non noi chi? Lo indichi? C’è altro? Altrimenti, ancora noi, Grazie!.

Matteo Renzi, da diversi giorni, va ripetendo, in modo chiaro, che entro questa settimana lancerà una proposta che farà molto discutere! Attendiamoci novità.. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo