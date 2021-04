Mi devo ricredere Fedez. Devo dirgli bravo, e spero non si faccia intimorire e cambi atteggiamento, sia lui che sua moglie. Dall’inizio della pandemia, mi hanno molto favorevolmente stupito. Grande.E speriamo che lo ascoltino. Io ho postato un commento sullo stesso argomento citando lega e fratelli d Italia, non offensivo , solo un opinione e mi hanno bannato il post. Vabbè che non sono la ferragni, ma questa non mi sembra democrazia

Ci voleva Fedez per ricordare al leghista Simone Pillon che il Medioevo è passato da un pezzo. E che continuare a bloccare una legge contro l’omotransfobia è indecente.

“Le dico una cosa da padre, signor Pillon. Io ho un figlio di tre anni che gioca con le bambole. Questa cosa non desta alcun tipo di turbamento in me, e non desterebbe alcun tipo di turbamento in me nemmeno su un giorno dovesse avvertire l’esigenza di truccarsi, di mettersi il rossetto, di mettersi lo smalto o una gonna. Perché mio figlio ha il diritto di esprimersi come meglio crede”.

E siccome per Pillon ci sono altre priorità, allora Fedez gliele ha ricordate: “Vogliamo parlare di priorità? Ok. Vogliamo parlare di come la Lega stia gestendo il piano vacc1nale in Lombardia, dove ci sono i novantenni non ancora inoculati? O del fatto che non sono riusciti a costruire una terapia intensiva spendendo decine di milioni di euro durante l’emergenza?”. Bravo Fedez

Ragionamenti che non fa una piega. Ma il problema è che forse Pillon non lo ha capito.Stiamo parlando di PIRLON mica di bazzecole. Il PIRLON serve a farti sentire una persona migliore, purtroppo può fare danni e sarebbe il caso che tornasse a casetta , ma in questo paese allo sbando riesce anche ad avere proseliti.PIRLON.Ma magari ad altri milioni di milioni di persone puo non far piacere quello che a te invece piace…Il mondo e’ bello per questo.

I fascileghisti hanno una tattica che pochi hanno capito…..individuano i malumori di alcuni settori e ne fanno propaganda!!!! Una volta ottenuto consensi non ne parlano più!!! Ottenuto poltrone e posti dirigenziali fanno affari con le mafie lobby casta e faccendieri!!!! La sig. Meloni è rimasta all’opposizione per prendere i voti che perderà la lega!!!!! Per poi presentarsi in coalizione alle prossime elezioni!!!!! I fascileghisti non lavorano per il popolo ma per gli imprenditori tipo Benetton che in Lombardia c’è ne sono tanti!!!!Bergamo e Alzano lombardo non sono stati chiusi perché confindustria non voleva la zona rossa…si doveva produrre comunque fregandosene dei morti!!!!! FONTANA ANDREBBE GIUSTIZIATO e non solo per i camici e conti in paradisi fiscali ma per concussione con le imprese lombarde!!!!!

E.Siamo arrivati al punto che ci vogliono gli “INFLUENZER” per dire cose ovvie… e vabbé….

Mi devo ricredere Fedez. Devo dirgli bravo, e spero non si faccia intimorire e cambi atteggiamento, sia lui che sua moglie. Dall’inizio della pandemia, mi hanno molto favorevolmente stupito. Grande. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo