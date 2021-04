Questo dovrebbe essere il leader del centro sinistra? SE QUESTO E’ UN LEADER

Definirlo di “cemtro sinistra” mi pare eccessivo. La somma Conte+Letta (ex Zingaretti)+Speranza non saprei definirla politicamente. Certamente non di centro. Non so neanche se di sinistra. Forse “Unione di Disperati”?

SE QUESTO E’ UN LEADER

Fate attenzione a queste date:

1) A fine gennaio 2020 il governo dichiara lo Stato di emergenza per l’epidemia di Covid.

2) Il 23 febbraio vengono dichiarate le zone rosse a Codogno e Padova. Dunque dopo circa quattro settimane dalla dichiarazione dello Stato di emergenza Conte e Speranza sapevano che l’epidemia si stava estendendo;

3) Il 2 marzo si svolge una riunione del Comitato Tecnico Scientifico (CTS) alla quale sono presenti sia Conte che Speranza, che vengono informati dai tecnici sui dati preoccupanti registrati nella bergamasca. In particolare i consulenti del governo esprimono l’esigenza di “cinturare” l’area di Alzano Lombardo e Nembro.

Secondo notizie di stampa non smentite, durante la riunione, che sarebbe dovuta rimanere segreta, Conte esprime la sua preoccupazione per il “costo politico” che una tale decisione avrebbe comportato.

4) Speranza, in successive dichiarazioni, sostiene di essere venuto a conoscenza della grave situazione in Val Seriana solo il 3 marzo e di avere chiesto al CTS una relazione più dettagliata che gli sarebbe stata recapitata il 4 marzo e che dice di avere trasmesso subito a Conte.

Questa versione, che non fa cenno della riunione del 2 marzo, presente anche Conte, è contenuta anche nel libro di Speranza ritirato dal commercio.

5) Agli inquirenti che lo interrogano nell’ambito della causa intentata da 500 parenti delle vittime, Conte ha dichiarato di essere venuto a conoscenza della gravità della situazione nella bergamasca solo il 5 marzo, dalla lettura della relazione inviatagli da Speranza il 4 marzo.

6) In una intervista video Conte conferma di avere letto la relazione del CTS la sera del 5 marzo, di avere avuto una riunione con la Protezione civile il 6 marzo, e di avere firmato l’istituzione della zona rossa in tutta la Lombardia la sera del 7 marzo.

Considerando che la notizia, pubblicata sul quotidiano Domani, della sua partecipazione, con Speranza, alla riunione segreta col CTS del 2 marzo non è stata smentita, ne è stato smentito il fatto che i due sono stati informati in quella circostanza della grave situazione ad Alzano Lombardo e a Nembro, per la quale il CTS chiedeva di isolare i due comuni, quando Conte dice di avere appreso la gravità della situazione solo il 5 marzo sera mente. Come pure mente Speranza quando dice di esserne venuto a conoscenza solo il 3 marzo.

E’ inoltre agghiacciante che, in una circostanza così drammatica, vengano subordinate le misure urgenti da prendere ad una relazione del CTS che arriva nelle mani del ministro ben due giorni dopo la prima notizia, che Conte legga quel documento tre giorni dopo averne avuto l’informazione per le vie brevi e che, infine, la zona rossa venga istituita ben cinque giorni dopo. Dal 2 al 7 marzo, cinque giorni di contagi liberi, nonostante fossimo a cinque settimane dalla dichiarazione dello Stato di emergenza.

La sorpresa per un evento inaspettato non giustifica quel ritardo, né l’approccio burocratico all’istituzione della zona rossa, con la perdita di tempo per mettere in fila le carte, che appare motivata più dal cercare di capire come contenere il “costo politico” delle decisioni da prendere, che dalla sollecitudine per contenere l’epidemia.

L’imbarazzo di Conte nel rispondere su questo ad alcuni giornalisti è visibile. “Se lei domani avrà responsabilità di governo scriverà lei i decreti e assumerà tutte le decisioni” taglia corto, riproponendo la sua versione dell’invettiva salviniana “si presenti alle elezioni”. Forme diverse, ma stessa cultura.

Questo dovrebbe essere il leader del centro sinistra?

