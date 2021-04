6 km di parole, neanche una sola idea. Sembra una puntata di uomini e donne

M5S, l’assemblea in streaming. Conte: “Rifonderemo il Movimento senza rinnegare il passato. Non sarà un’operazione di marketing” Poco dopo le 21.30 la riunione in streaming con i gruppi parlamentari, eurodeputati, consiglieri regionali e amministratori locali. L’ex premier: “Avremo regole rigorose che contrasteranno la formazione di correnti interne. Democrazia diretta digitale resta punto fermo”. Crimi: “È un momento di crescita, siamo più vivi che mai”

E quindi? Come al solito tante vuote parole caro avvocato del popolo.Come d’abitudine Conte ha parlato parlato parlato… e come d’abitudine rimandando: diremo, faremo, incontreremo. Nessuna novità.

Potrebbero essere valide per un partito di destra, o di centro o di sinistra… il vuoto assoluto. Populismo allo stato puro… vediamo per quanto tempo e per quanti questa propaganda avrà successo.Assolutamente prolisso ed inconcludente, da avvocato insomma.

Ma di quell’avvocato, che, non avendo effettivamente nulla che possa far assolvere il suo patrocinato, satura il giudice di luoghi comuni, affinché, preso per sfinimento, e per poter andare a giudicare altre cause, chiuda, se non con l’assoluzione, almeno con una pena leggerà, insomma, il ” mi appello alla clemenza della corte” tanto caro ad una italica filmografia anni 50……..ma in pratica cosa ha detto? che le pecore belanti devono solo ubbidire e basta

Niente di specifico con nessun impegno concreto, belle lodi alla vecchia guardia, auguri di future albe radiose…ma sotto sotto…nulla.

Soliti 5 stelle, senza più vaffa, ma con la pochette.

La politica italiana si NUTRE e si BEA di annunci palingenetici, catartici, prenderemo il meglio del passato, dello spirito originario e lo coniugheremo con il meglio del presente e del futuro, nei fiumi scorrerà latte e miele, sarà tre volte Natale, ecc, ecc. Je piace, uuuuh, se je piace, uhhhh, quanto je piace….Sia chiaro a tutti una cosa semplice e vera. Conte non si trova lì per rigenerare i 5s. Si trova lì perchè è stato chiamato e ha accettato per pararsi il culo dei processi tosti futuri sulle sue spalle e per non morire nell’oblio di una galera. Sarebbe corso sotto qualsiasi bandiera pur di esserci parato il culo.

6 km di parole, neanche una sola idea. Sembra una puntata di uomini e donne ultima modifica: da

