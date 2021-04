Enrico Letta preferisce incontrare “l’avversaria” Meloni invece di MATTEO RENZI.Letta ha paura di Matteo Renzi …paura di una figuraccia non si sente alla sua altezza e allora glissa.

Letta ha paura di Matteo Renzi …paura di una figuraccia non si sente alla sua altezza e allora glissa.

Vi rendete conto? E sono gli italiani con il loro voto ad autorizzare queste schifezze. L’avete capito almeno che vogliono liberarsi di Renzi per fare i porci comodi loro?

Comunque la metti letta i sciacquapalle restano sciacquapalle e noi di ITALIAVIVA siamo altra cosa pensiamo ha chi è senza lavoro ai giovani che non hanno un futuro alla tecnologia che fa passi da gigante e bisogna stare al passo con i tempi per restare a galla tutto questo voi del PD non ce l’avete a voi interessano solo le poltrone poi il resto è tutto un bla bla il PD ha cambiato segretario ma chi detta l’agente politica del partito non sei tu sono altri.

Ma perché ce ne dobbiamo preoccupare noi di Italia Viva. Il problema è e rimane di Letta. Italia Viva oggi ha il solo problema di fare una vera organizzazione del Partito , soprattutto a livello territoriale. È un un’organizzazione che non può essere virtuale, sul web. Ci vogliono comitati,circoli con persone Sedi che si incontrano e dibattino problemi reali a partire dalla propria Città, Comune , per poi parlare del lavoro nelle Regioni, il Parlamento. Questa oggi deve essere la linea politica di Italia Viva.

COMUNQUE! È davvero molto triste. Si sono triste.Sono triste perché il mio leader Matteo Renzi non viene riconosciuto per quello che è: politico di razza, persona onesta che sà guardare avanti a dispetto dei tanti che gli hanno voltato le spalle dopo che hanno avuto solo benefici da parte sua. Letta dimostra di essere un uomo piccolo così… Abbiamo visto cosa sono capaci di fare i 5 stelle, sono il nulla. Abbiamo perso un anno per colpa loro.

Enrico Letta preferisce incontrare “l’avversaria” Meloni invece di MATTEO RENZI.

Invece di pensare ai problemi del popolo italiano dovuti alla crisi pandemica ed economica, il massimo impegno dei grillini e di una parte considerevole del Pd è rivolto ad eliminare politicamente MATTEO RENZI ed ITALIA VIVA. Il loro unico impegno è avvelenare quanto più possibile il clima sociopolitico…

Nelle vicenda dei capigruppo, Letta ha consumato parte della sua vendetta personale contro chi nel 2014 gli disse che il suo tempo a palazzo Chigi era concluso. Non sfugge che ancora non è in agenda l’incontro con Matteo Renzi. e, a corollario, altre cose: che il leader di Iv, che ne prese il posto a palazzo Chigi, è ogni giorno di già sotto attacco di 5 Stelle, pezzi di Pd e delle destra per i suoi viaggi e le sue conferenze all’estero; che Conte e i 5 Stelle hanno detto a Letta: “Mai più con Renzi”; che da Letta non sono certo arrivate parole di sostegno per Renzi. “Ho fatto un fioretto, ho promesso con non parlo di Matteo Renzi” ha confessato il segretario dem l’altro giorno. “E però – ha aggiunto – farei subito una legge che impedisce a deputati e senatori di essere pagati per tenere conferenze in giro per il mondo”. Pronti via, è stata presentata ieri al Senato dal gruppo 5 Stelle. L’eliminazione politica di Renzi è l’obiettivo. Dei grillini e non solo..

