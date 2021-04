Lombardia, il sistema sanitario e non solo (privato e pubblico) ha fallito

Le Regioni, Lombardia in testa ma le altre poco lontane, servono SOLO a trasferire soldi pubblici in tasche private, possibilmente senza dare nulla in cambio. Non è l’unico meccanismo del genere, ma è il più efficiente e collaudato. La Sanità, in particolare, soffre di alcuni problemi cronici nella struttura sociale italiana, amplificandoli per il suo carattere essenziale e primario: 1) Mancanza di controlli; NESSUNO controlla davvero cosa fanno le singole entità in gioco e, qualora i controlli vengano fatti da entità esterne (ad esempio inchieste giornalistiche) poi NON SUCCEDE NIENTE. 2) La Giustizia Amministrativa è praticamente scomparsa; o qualche comportamento “ha rilevanza penale” (spesso difficile da accertare, anche quando esista) o “tutto è lecito”. NESSUNO Stato (e nessuna Azienda) può funzionare in questo modo. 3) Conflitto di interessi; troppo spesso chi fa il lavoro, chi lo commissiona, chi paga e chi controlla sia stato eseguito correttamente sono strettamente legati… non è raro che si tratti della STESSA persona fisica. Nella Sanità questo è particolarmente grave perché se “distrarre” fondi in ambito urbanistico significa avere strade sconnesse (almeno finché non crolla un ponte), in ambito sanitario ridurre le prestazioni significa sempre, in ultima analisi, AMMAZZARE GENTE, semplicemente negandogli le cure che avrebbero potuto salvarla. Se non si capisce questo non c’è speranza.

Vogliamo un segnale che confermi il fatto che si è privilegiato il privato convenzionato?? In Lombardia, le carenze ed i ritardi della Sanità Pubblica hanno generato numerosissime strutture private parallele che offrono analisi, visite specialistiche e sedute di trattamenti vari. Nella maggior parte dei casi si tratta di ex centri benessere che, vista l’occasione, hanno ampliato la loro attività offrendo studi e strutture a medici specialisti. Prima il Celeste, poi Maroni hanno attuato le due spinte: avanti per il privato, indietro per il pubblico. Con tutto ciò che, logicamente, ne è conseguito.

Secondo me bisognerebbe tornare (in tutti campi) ad una rigidissima separazione tra pbblico e privato. Chi vuol lavorare nel pubblico prende lo stipendio, entro certi limiti sicuro, e si contenta facendo il proprio dovere, che poi dovrebbe essere la cosa più gratificante. Altrimenti può sempre andare nel privato e fare i guadagni che gli riesce, senza però poi lamentarsi quando arrivano gli anni delle “vacche magre”. Se poi i direttori del pubblico si dimostrano incapaci perchè le strutture non funzionano (o perchè sono amici del giaguaro) allora “saltano” e ne rispondono penalmente (se del caso).

Cambiamento,totale inversione di rotta.Queste sono le parole d’ordine.Subito,per evitare di farlo quando la pandemia sara’passata e la memoria dei governanti e del popolo italiano sara’svanita nel nulla.Noi siamo capaci di fare le vittime nel momento del bisogno senza pensare di essere colpevoli di cio’che ci circonda .Quando siamo chiamati a votare o comunque a dare un giudizio o a partecipare alla cosa pubblica ci disinteressiamo e deleghiamo a soggetti che poche volte sono in buona fede.Visti i risultati soprattutto in Lombardia in cui ci si vantava di aver creato un nuovo tipo di sanità”all’avanguardia(risultato invece un sistema di arricchimento di pochi e di abbandono delle categorie deboli e fragili) spero che in futuro ci sia più attenzione e meno superficialita’nella difesa e tutela dei nostri diritti.Alziamo la testa e mandiamo via questi incapaci per non dire di peggio.

