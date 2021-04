Prendo atto che, nell’arco di 24 ore, hanno fatto più opposizione alla LEGA, in maniera efficace e nel merito, Chiara Ferragni e Fedez che il PD negli ultimi anni.

La Regione Lombardia, amministrata dall’indagato Fontana e dagli amici di Matteo Salvini, è ormai lo zimbello d’Italia. Oggi Chiara Ferragni – che potrà non piacervi ma è l’influencer italiana più seguita al mondo – ha letteralmente preso a schiaffi la gestione dell’emergenza del modello lombardo, raccontando l’ennesima vergogna.

Il punto è questo: oggi la nonna di Fedez, dopo le lamentele di ieri proprio della Ferragni sui social, è stata chiamata: “Lei è la nonna di Fedez? Alle 12 può venire a vaccinaarsi”.

Come dire: dato che siete famosi, venite. E gli altri… si arrangino. E allora la Ferragni ha pubblicato un lungo post che non fa una piega:

“Se ieri ero arrabbiata, oggi lo sono ancora di più pensando che nonna Luciana, che aveva diritto di essere vaccinaata da mesi, riesce a far rispettare un suo diritto solo perché qualcuno ha paura che io possa smuovere l’opinione pubblica. E invece le altre nonne che hanno lo stesso diritto e non hanno chi può farsi sentire mediaticamente come faranno? Chiedo il vaaccino per tutte loro, per tutte le persone fragili, per tutti coloro i cui diritti fino a oggi sono stati calpestati.”

Viene da chiedersi: ma possibile che debba essere la Ferragni a denunciare la vergogna lombarda? Il resto è silenzio. Un silenzio vigliacco.

Ma avete costatato SI oNO che hanno fatto più opposizione Fedez e la Ferragni negli ultimi due giorni, che interi partiti negli ultimi anni. E non avete torto. Vista la classe politica che ci non governa…. Meno male che ci sono loro. BRAVI FAMIGLIA FEDEZ FERRAGNI.

Mi chiedo solo fino a quando lasceranno liberi di agire questi incompetenti e ladroni prima di commissariare la regione.O non si può denunciare la vergogna lombarda altrimenti cade tutto il castello di menzogne su cui regge questo paese NON nazione: la locomotiva lombarda, l’efficienza lombarda, noi abbiamo gli anticorpi ecc ecc….il tutto costruito con un furto perpetuo di risorse a danno di altre regioni , un paese che ha cittadini di serie A e cittadini di serie B fa semplicemente schifo!!! la Regione Lombardia ha sbagliato fin da subito, dagli slogan “MILANO NON SI FERMA”, dal fuggi fuggi generale…non vorrei essere scortese nei confronti dei cari cittadini LEGAIOLI lombardi, ma mi vien da pensare che con una migliore gestione da parte loro, questo maledetto virus avrebbe circolato di meno e di conseguenza avrebbe avuto vita breve.Beh è un chiaro esempio di mala amministrazione della Lega …. è proprio vero che se avessimo avuto Salvini come capo del governo durante la pandemia non sarebbero bastati i cimiteri !! Prendo atto che, nell’arco di 24 ore, hanno fatto più opposizione alla LEGA, in maniera efficace e nel merito, Chiara Ferragni e Fedez che il PD negli ultimi anni. A DOVEVAMO COMBATTERE E DENIGRARE L’ ALTRO MATTEO.

L’amministrazione LEGAIOLA della Lombardia è la merda più schifosa che esista.E via giù sempre più in basso.Un amministrazione che ormai verrà ricordata alla storia, allo studio didattico, di quel che è un esempio che mai deve esser fatto,e deve essere abbattuta subito con ogni mezzo.

Ma sapete che forse se il tutto fosse nelle mani della Ferragni e del Fedez lo saprebbero gestire meglio sicuramente saprebbero organizzare una piattaforma per le prenotazioni. Si parla di vaccini fin da quando si parla di covid e nessuno ha pensato di organizzarsi per l’arrivo dei vaccini. Se continuiamo cosi anche la millesima ondata ci troverà impreparati. Quello che è sicuro che chi è lì ora e quelli prima hanno fatto solo un gran casino. Politica, burocrazia sono il problema dell’Italia.

Prendo atto che, nell'arco di 24 ore, hanno fatto più opposizione alla LEGA, in maniera efficace e nel merito, Chiara Ferragni e Fedez che il PD negli ultimi anni.

