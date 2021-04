SPIONAGGIO: ITALIA&RUSCIA.

Ha venduto informazioni ? NO ! Ha venduto la vita dei militari italiani, ragazzi e ragazze di oggi e di domani, poiché in caso di guerra con la Russia, in funzione delle informazioni vendute, i militari italiani sarebbero rimasti senza difese verso i missili russi i quali non sarebbero stati avvistati o individuati dai radar italiani ! E avrebbero colpito le navi e le postazioni militari del nostro Paese senza alcun contrasto. Le informazioni sono state vendute ripetutamente ai russi per molti mesi/anni. Lo ha detto oggi pubblicamente alla radio RAI 1 il prof. Andrea Margelletti, già Consigliere Strategico dal 2012 al 2018, è il Consigliere per le Politiche di Sicurezza e di Contrasto al Terrorismo del Ministro della Difesa italiano.Altro che famiglia in difficoltà, con moglie, 4 cani e 4 figli da mantenere……a 3.000 euro al mese.

Ok che e da che mondo è mondo si comprano persone comprabili tra paesi per mungere informazioni, non è che sia un evento straordinario, raro o esclusivamente “Russo”. Quel che è significativo è il compenso brevimano di 5k euro, nel senso si vendeva davvero a buon mercato o era davvero un pirla o c’è altro che non sappiamo. Quel che è significativo è che un ufficiale “economicamente fragile” sia stato “scoperto” al posto di saperlo da tempo e tener d’occhio la situazione perché sappiamo che economia, sesso e segreti sono le più classiche leve del tradimento.La Fed. Russa, come l’Italia, come la Francia, come l’UK ecc in caso di guerra san MOLTO più di quel che ha passato UNA persona (in effetti salvo casi eccezionali manco si prendono per vere le informazioni fornite da UN SOLO soggetto), e in caso di guerra guerreggiata non mi preoccuperei molto delle vite dei soldati: in una guerra tra potenze nucleari di un certo peso non ci sono vincitori, non ci sono manco granché soldati in campo, si punta alle centrali nucleari e centri maggiori del nemico suicidandosi insieme.

Comunque, scherzi a parte questo Codice Penale redatto durante il fascismo (!) va cambiato al più’ presto . Stati UE usciti dalla dittatura come Noi ,ad esempio il Portogallo , l’ hanno già’ fatto.

