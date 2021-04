Hanno spezzato l’Italia. Perché! I SUGGERIMENTI SERVONO A CHI VUOL FARE. NON PER L’ego Personale.

Fare finta di niente da marzo 2020.

E le scuole rimasero chiuse!

Pasticci sulle mascherine, sui tamponi, sul tracciamento.

Pasticci sui trasporti, sui metri quadri e sui tamponi.

E le scuole rimasero chiuse!

I lavori al ponte di Genova andavano avanti, i panettieri facevano pane, le Forze dell’Ordine, i Sanitari, i commessi dei supermercati, lavoravano.

Gli autisti conducevano i bus, che NON erano raddoppiati per le distanze dei passeggeri.

Cose da fare, ma non fatte!

Soldi a pioggia, e ce n’era bisogno, ma quanti altri potevano lavorare in sicurezza?

E le scuole rimasero chiuse!

E i metri quadrati nelle aule? In compenso 2,4 milioni di banchi con le rotelle, non indispensabili, non utilizzati, non rispondenti all’emergenza! 461 milioni di euro, quasi mezzo miliardo.

E quasi altro mezzo miliardo di euro per vaccinare nei gazebo con i fiorellini.

Le mie sono illazioni?

Se è sì, spieghino ciò che sarebbe il vero, altrimenti ne rispondano davanti alla Legge. Quante morti inutili!

Ora siamo nella primavera 2021, abbiamo un altro Governo, un’altra competenza, un’altra speranza che l’Italia si raddrizzi.

Ora siamo nella primavera 2021, abbiamo un altro Governo, un'altra competenza, un'altra speranza che l'Italia si raddrizzi.

