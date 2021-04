Il nemico come strategia politica.

Quando non si hanno idee politiche o quando si è populisti o peggio nazional popolari la strategia più antica ed efficace nonché premiante è quella di individuare un nemico e usarlo come mezzo per la propria affermazione politica. La strategia è antichissima ma senza andare così lontano nei secoli può bastare partire d Adolf Hitler , il quale per farsi eleggere individua il suo nemico. Gli Ebrei e l’ebraismo erano la causa dei problemi della Germania e andavano perseguiti in tutti i modi , ovviamente era falso ma fu utile eccome alla causa. Negli anni della cortina di ferro i due blocchi quello occidentale come quello comunista si accusavano a vicenda e funzionava la gente temeva i comunisti che mangiavano i bambini mentre i comunisti facevano la guerra al capitalismo al patto atlantico. E così anche la Lega , come poteva raccogliere consenso nel nord? I nemici erano 2 Roma ladrona e la guerra dichiarata ai terroni, funzionava eccome se funzionava tanto che nella Lega 2.0 il nemico di turno diventano gli immigrati , sono molti …facciamoli diventare tanti diciamo che sono pericolosi per gli italiani e si prendono voti. Ma il ” capolavoro ” lo fa la sx. In crisi identitaria dopo la caduta del muro di Berlino decide che la politica si fa tutti insieme contro Berlusconi ed il Berlusconismo. Per 30 anni hanno raccontato che in Italia non è possibile fare niente perché esisteva la dx e Berlusconi ed il berlusconismo. Perfino i 5s per ottenere consensi raccontano alla gente che il loro nemico è il sistema politico e che tanto ” uno vale uno” una balla quasi migliore di quella su immigrati e terroni. Ma certe strategie si evolvono e così arriva sulla scena un giovanotto da Rignano sull’ Arno che è troppo veloce per tutti , troppo avanti troppo visionario , vuole riformare il paese …figuriamoci!! E allora quale bersaglio , nemico migliore è perfetto!! Al partito da cui proviene non gli sembra vero , non hanno idee questo poi parla di politica di riforme di dove portare il paese e allora è il nemico giusto. Gli altri, tutti capiscono che un nemico ideale che attaccando lui si prendono voti che attaccando lui si audience si vendono giornali. Tutti organizzati , si inventano notizie si crea la polemica strumentale lo si chiama in causa sempre anche a sproposito spesso lo si deve accusare di tutto anche dei cambiamenti climatici , va criticato perfino su come e quando si fa la barba perché è così che si raggiunge la notorietà parlando e sparando sul nemico giurato. Bisogna distruggerlo perché pericoloso per tutti e la gente ci crede come avviene da sempre. Mai si era visto un accanimento così pesante contro una sola persona. Nemmeno con Berlusconi avevano osato tanto, però c’è una variabile il ragazzo è scaltro e come dice il direttore del Riformista non lo trovi mai dove ti aspetti o vorresti trovarlo. Sa bene che lo attaccano pure sulla sua dieta ma lui se ne frega crea un partito ma non si mette a capo dello stesso, non entra in nessuno dei governi che ha ” inventato” fa il semplice Senatore e da questa posizione può fare tutto liberamente va in giro per il mondo partecipando a conferenze su invito e ben pagato viene invitato a grandi eventi e commemorazioni probabilmente perché chi lo fa ritiene abbia cose da dire. Questo rende tutti i suoi detrattori nervosi, nervosissimi lo vogliono politicamente morto e qualcuno non solo politicamente. Lui però che a differenza loro ha sempre cose da dire che in politica porta idee fa battaglie per provvedimenti in cui crede fermamente se ne frega delle polemiche e di chi lo ” usa” come il nemico utile, se ne frega della politica dei sondaggi e dei like. Per fortuna quindi esiste ancora chi invece di fare politica contro qualcuno fa politica proponendo cose , realizza riforme e a noi che non ci garba chi fa politica usando il nemico di turno questo ragazzo ci piace maledettamente tanto, dicono da anni che è in disgrazia che è finito che non ha consensi. Ma se è finito perché continuamente parlate di lui? Da anni dite che è finito ma sono anni che non riuscite a distruggerlo. Dicono che ha il 2% e per vostra fortuna dico io perché se con il 2% vi ha rivoltato come un guanto con il 10% vi mandava a vendere le castagne ai Luna Park. Il consiglio che sommessamente posso dare a queste nullità politiche e giornalistiche , auguratevi che Matteo Renzi non smetta di fare politica dedicandosi solo alle conferenze a 80.000€ a chiamata perché il rischio per voi è di finire in disgrazia per mancanza di argomenti e anche di strategia politica a quel punto da voi nemmeno le castagne compreranno.

