Facevo un altra riflessione su queste paladine ( solo di salotto ) dei diritti delle donne insieme alle varie Annunziata, Berlinguer , De Gregorio e tutte le ancelle del Nuovo avvocato dei diritti delle donne venuto dalla Francia LETTA ( chiamato dagli stessi che glielo avevano mandato ) che vuole valutare le donne nonché tutte le donne PD che lo seguono dimenticandosi la stagione renziana quando le donne sono state protagoniste ed osservavo durante la segreteria ed il governo Renzi quanto segue:

– LA SERRACCHIANI presidente della Regione Friuli.

– MOGHERINI da ministra degli Esteri a rappresentante dell Italia nella Commissione europea .

– PARITA DI GENERE governo Renzi.

– BOSCHI – FINOCCHIARO protagoniste della riforma costituzionale

– ministra GIANNINI – riforma della scuola .

– ministra MADIA – riforma della pubblica amministrazione.

– viceministra BELLANOVA – definizione di molte vertenze sindacali per rinnovi contrattuali.

– CIRINNA protagonista delle riforme dei diritti civili .

I FATTI NON SI POSSONO SMENTIRE NE DIMENTICARE si possono silenziare ma non per sempre .

IL TEMPO È GALANTUOMO

Non c era bisogno del francese .

RENZI È SEMPRE AVANTI A TUTTI , È IL MIGLIORE.

LE “TRICOTEUSES”

Gruber e Murgia sono due ferventi antirenziane che alimentano le fantasie perverse degli appassionati del genere splatter politico. Se siete persone normali e per sbaglio vi capita di ascoltarle facendo zapping dovete solo sperare di avere a portata di mano una bustina di biochetasi. Nauseanti.

Dalle loro bocche non è mai uscito un ragionamento politico su Renzi, nessuna – pure legittima – critica di merito su cosa proponga il leader di Italia Viva e perché. Solo distorsioni della realtà e insulti. Roba da ministero della propaganda di regime.

Insomma, più che in uno studio televisivo le due sarebbero state a loro agio tra le tricoteuses di place de la Concorde che, sferruzzando sotto la ghigliottina, inneggiavano ad ogni caduta di testa.

Spinte soprattutto dal loro rigore morale, si sono date la missione di censurare ogni passo del senatore fiorentino e dei suoi con argomenti da gossip. Come quando, la prima, ha sottoposto Maria Elena Boschi ad un terzo grado insistente mostrando le foto di un bacio scambiato senza mascherina, in un parco, tra la deputata e il suo compagno.

Questa settimana, è notizia nota, un settimanale di gossip più professionale pubblica le foto della Gruber che fa la stessa cosa col proprio compagno. Baci all’aperto e senza mascherina. Inutile commentare. Basta solo sottolineare la sua cifra etica e professionale prossima allo zero.

Rivelatore di questa assenza di etica è il caso della Murgia, condannata in primo e in secondo grado a risarcire il suo editore, 23mila euro, per non avergli consegnato un libro da mandare alle stampe come previsto, benché fosse già stato prenotato nelle librerie e pubblicizzato durante il Salone del libro di Torino nel 2011.

Due piccole vicende di ordinario degrado, roba da italietta, se provate a confrontarle con le rivelazioni contenute nel libro di Palamara, con nomi, cognomi, date e circostanze documentate, rispetto ai tentativi, falliti, di incastrare Renzi nell’assurda inchiesta Consip, oppure in quella ancora più insensata sull’inesistente caso Open – Leopolda.

Due delle tante vicende sulle quali anche le due, ma non solo, hanno profuso falsità e contumelie a piene mani, condizionando le menti deboli che ancora oggi vanno in giro spargendo falsità e odio. Punto.

Umberto Mosso

Sono veramente sleali. E’ legittimo criticare nel merito. Loro insultano e basta. Stanno in TV per questo. Ho assistito alla piazzata nei confronti di MEB. Ho apprezzato come la nostra bella e brava MEB abbia mantenuto la calma, rispondendo sempre con educazione alla velenosa Lilly. Il cambiamento della giornalista e’ avvenuto quando Matteo e’ uscito dal PD. Prima del 2018 avversava i grillini. Poi e’ salita sul carro dei vincitori.Ma cosa ti aspetti da giornalisti che devono la loro carriera alle segreterie di partito, saltabeccando dall’una all’altra in base al potere che, l’una o l’altra, avevano al momento. Comunque faccio parte di quella schiera che ha smesso di guardare questi contenitori di gossip politico, privi di ragionamenti politici. Come si diceva Projetti “Tu mai rotto er ca’, si mai rotto er ca’ ……”. E non capisco questa pletora di contenitori a cosa servono, non esprimendo nessuno -insisto- un ragionamento.Sono persone squallide capaci solo di infangare senza portare motivazioni reali nei confronti di chi ricoprono di critiche e insulti è un periodo buio per l’informazione e la politica non più avversari ma nemici.

LE “TRICOTEUSES” Sono persone squallide capaci solo di infangare senza portare motivazioni reali nei confronti di chi ricoprono di critiche e insulti è un periodo buio per l’informazione e la politica non più avversari ma nemici ultima modifica: da

