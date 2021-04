Spionaggio, il Pd attacca: “Salvini spieghi i rapporti tra Lega e Nemudrov”. Meloni: “Draghi riferisca in Parlamento” La richiesta del deputato dem: “Si faccia luce sui rapporti tra il diplomatico russo e il Carroccio”. Che risponde: “Il militare italiano Biot che ha tradito, lavorava al ministero della Difesa quando il ministro era del Partito democratico. Deve chiarire Letta”. E sul Copasir, Borghi (Pd) chiede l’intervento di Fico e Casellati per sbloccare lo stallo sulla presidenza

Gli spioni russi tramavano contro l’Italia e l’ineffabile capitano (di che?) chiede che letta riferisca su un’indagine giudiziaria? Perchè il padano non riferisce, invece, sui rapporti tra gli spioni e la lega? È tutta una comica, amici .Questa grottesca spy story fa il paio con la bufala della tangente di Savoini al Metropol .Ma davvero pensate che ci sia bisogno di avere chiarimenti ??? A Roma sanno benissimo come stanno le cose. A ROMA stannp aspettando il cambio alla Presidenza del Copasir ma la Lega da mesi si tiene stretta la poltrona. Nasce il fondato sospetto che la Lega non voglia cedere sul Copasir proprio per non dover ammettere che esiste un problema Lega- Russia.

Divertente il cambio di passo di chi in gioventù sbavava per la Gran Madre Russia paradiso dei proletari e che oggi invece con a capo un agente dell’amato Kgb si guardi intorno sgomento cercando spie che frequentava a Botteghe oscure.Ma così va il mondo….arriva ora il commento della Meloni, la quale non trova di meglio che chiedere al PdC di riferire in Parlamento ! Riferire di cosa ?? Di una inchiesta giudiziaria di due Procure ( Civile e Militare ) in corso e che riguarda spionaggio ??!!! Lascino lavorare le procure, anche quelle che si occupano dei fondi Lega. Cosi la verità sulle risorse occulte della Lega verrà finalmente svelata.

La Lega è la 1° a dover chiarire i rapporti con la Russia, vista l’amicizia con Putin e il caso Savoini-Lega-Russia. Anche il M5S deve farlo, visto che hanno sempre difeso politicamente la Russia e che erano contro, insieme alla Lega, alle sanzioni UE contro la Russia, le visite in Russia dei vari Di Stefano, Di Battista. Le cronache mesi fa ci consegnarono la notizia clamorosa che Grillo era stato per ore nell’ambasciate cinese a Roma, non incuriosì nessun giornalista. E non venitemi a dire che Grillo non è un politico (vero che non detiene nemmeno un voto dal popoli italiano), perché è il patron del M5S .Ma le trattative per i governi Letta, Renzi, Gentiloni, Conte, Draghi li ha fatti lui in persona!

Per un esperto del caso bussa al citofono:MATTEO SALVINI ! Ho letto poc’anzi che Giorgetti, il suo numero 2 è in difficoltà nel suo incarico, Lui , tutto preso a ricollegare quei fili invisibili della nuova diplomazia leghista, anche internazionale che da tempo si era spezzata, e dall’altra parte un salvini che sbarra costantemente con atteggiamento del “sotuttomievoinonsapeteuncaxxo” ogni suo tentativo che volge in quella direzione. Difficile lavorare nello stesso campo ma con due elettrodi di segno opposto! Povero …lui ci prova, con infantili tentativi, a minimizzare la combutta spionistica perpetrata dall’amico putin nei confronti della Nazione che dovrebbe essere anche la sua!

L’Italia qua, l’Italia là, l’Italia su, l’Italia giù, gli italiani vogliono, gli italiani chiedono, gli italiani dicono… già, e sarebbe soprattutto interessante sapere cosa gli italiani pensino di questo loro strenuo, inesausto, FEDELE difensore!

Dio abbia pietà per tutti voi.

SALVINONE VOSTRO, MA COSA COMBINI? DA CAPITANO SEI PASSATO A PULITORE DI CESSI, ma chi te lo ha fatta fare e dire di sostenere sempre quei paesi che hanno proprio interessi opposti all’Italia? Chi ti avrà mai convinto di affiancarti per esempio a personaggi che fra l’altro non ti considerano proprio e non ti invitano mai, come Putin Orban Trump? Non saranno mica stati Fontana Savoini la Ravetto e quella che copiava su Wikipedia? Mah

Adesso pure le Spy Story? Per forza stai tornando a quel 17% del 2018 e da ora in poi contentarsi pure !

Certo anche la Lombardia è stata proprio un disastro da molti anni e se sta in piedi è proprio solo perchè è la Regione più ricca d’Italia, ma cacchio quanti arretramenti e quante energie facoltà risorse competenze rimaste inespresse e non valorizzate. Te lo immagini Salvini se per esempio fosse stata Amministrata da un Gentiloni Ascani Nannicini Ceccanti Misiani Ascani Gualmini del PD oppure da un Matteo Renzi Marattin Bonetti di IT.VIVA oppure da Beppe Sala? Che dici, forse sarebbe stata la più ricca e avanzata d’Europa.

Spionaggio, il Pd attacca: “Salvini spieghi i rapporti tra Lega e Nemudrov”. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo