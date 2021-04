CAZZO BASTA ALLEARSI COL PD E SI E DI SINISTRA.

Stefano Patuanelli: “Lo Statuto di Conte è la svolta. Ora il Movimento è nel centrosinistra”

E bravo Patuanelli…c’era bisogno di un’altro che, dopo il nulla cosmico del discorso di Conte, venisse a mettere un poco di aria stufata sopra l’aria fritta. Ma c’è comunque anche una buona notizia per noi grillini: Conte ha deciso di fare anche qualcosa di concreto come nuovo capo del M5S, ossia di incominciare anche lui a intascare i soldi pubblici ai partiti! Ma aspettiamo a dire che la “Banda degli Onesti” si è ormai trasformata nella “Banda del buco”, cerchiamo di avere un po’ di pazienza. Diamo al nuovo capo politico (SARA DIFFICILE MA LA SPERANZA E ULTIMA A MORIRE) il tempo di spiegarci che è una “evoluzione nell’ordine delle cose”, una “necessità” un “logico, normale e prevedibile sviluppo” o magari che serviranno per comprare auto elettriche da “transizione” o per cominciare a stampare in anticipo i calendari 2050,..o magari per dirci, come finemente fa l’ “Elevato” da Napoli in poi: “E se non vi va bene così, andate affan***o!” E adesso bannate anche questo commento, grandi guardiani della democrazia diretta.

Il M5S entra a pieno titolo nel campo del centro -sinistra. In quest’affermazione c’è un errore di fondo: non c’è la Sinistra. Il quadro politico vede la presenza di due sole aree politiche: una Liberale e l’altra Conservatrice. La contrapposizione tra i due poli è sui diritti di libertà individuale e su quali politiche per salvare il Capitalismo e gli interessi delle classi dominanti.

Era ora! Quel “non siamo né di destra né di sinistra” equivaleva a un “in realtà SIETE di destra”. Essere di sinistra vuol dire semplicemente pensare che deve esserci uno Stato che ci rappresenti e ci tuteli, in tutte le circostanze. Quindi lo Stato non va demonizzato, le tasse sono un dovere per tutti e devono essere progressive; ogni cittadino ha diritto all’esistenza, ad una formazione scolastica il più estesa possibile, alla tutela gratuita della salute nelle migliori condizioni possibili. Bisogna trovare le forme per tutelare i lavoro in tutte le sue forme, sia dipendente sia autonomo. Ognuno ha diritto di esprimere le proprie tendenze sessuali, le proprie scelte religiose, le proprie opinioni nei limiti dei diritti degli altri cittadini,”siamo di sinistra” o “siamo progressisti” e’ la premessa usata negli ultimi trent’anni per fare le cose della “peggio destra”, vedi precarizzazione del lavoro, privatizzazioni di aziende e servizi pubblici essenziali, riforme delle pensioni … e mi fermo qui per carita’ di patria… Sono stanco di sentire coloro che, affermando di pensarla come me, dicono che bisogna dichiararsi “di sinistra senno’ si e’ di destra”… quando la “sinistra” fa’ le cose che farebbe la destra non bastano le “giaculatorie” per convincere gli elettori… possono aiutare a non sentirsi “soli” ma cosi’ si tende a dimenticare le ragioni che hanno portato alla solitudine dei “salotti buoni” e dei “caminetti illuminati”.

CAZZO BASTA ALLEARSI COL PD E SI E DI SINISTRA. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo