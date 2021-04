Corsa per il Campidoglio, Calenda: “Mi ritiro solo se il Pd candida Totti”

L’ex ministro chiarisce ancora una volta che non è disposto a passi indietro: non rinuncerà alla candidatura come sindaco di Roma. A meno che… E tira in ballo l’ex capitano giallorosso

Come ho spiegato molte e molte volte non mi ritiro se si candidano Zingaretti, Gualtieri, Sassoli, Gentiloni, Letta, Madia, Conte, separati o tutti insieme. Unico caso Totti.Adesso non vorrei aver messo @Totti in difficoltà. Probabile che il PD vada a chiederglielo.

Il sindaco di Roma è molto importante. E’ la capitale italiana, è la città dov’è nata l’unione europea, storicamente è capitale e ombelico del mondo nonchè polo religioso fra i più importanti, al momento è in mano alla gestione fallimentare di una grillina e adesso è preda delle voglie senili del PD. Per questo è importante che l’operazione gualtieri fallisca, così come l’accordo sul proporzionale. Non avete ancora capito nulla di ciò che sta succedendo siete imbarazzanti!

Calenda è secondo tutti la migliore scelta per Roma. chiaramente i piddini rosicano.. ma è il loro modo di esistere, si vede che hanno quattro fegati, così come la mucca ha quattro stomaci.Non credevo a chi mi diceva che non sapeva lavorare in gruppo. Questa è ahimè dimostrazione che non c’è voglia lavorare in squadra. Ma Roma non può essere gestita da 1 bravo, ne servono almeno 15 bravi affiatati con idee sane e lungimiranti. Quanti campionati ha vinto solo Totti? Sulla Raggi stendiamo un velo, più o meno pietoso.

Visto che sei in campo da mesi e hai già lavorato lungamente allo sviluppo di un programma con relative proposte in dettaglio, non vedo perché tu debba ritirarti. Se il PD ha altri progetti per Roma, proponga pure un suo candidato. Non si deve per forza trovare una sintesi.La verità è che a Roma hai sparigliato le carte a tutti, sia a dx che soprattutto a “sx” perché un confronto sui contenuti con te è una sconfitta al 99%. Che poi questa moda di alcuni partiti di presentare i candidati, non dico all’ultimo momento, ma molto in ritardo, a me fa veramente pensare che dietro ci sia tanta improvvisazione! Governare una capitale richiede preparazione ed un progetto non solo serio, ma anche puntuale.Calenda è l’unico che ha una strategia per Roma. Gli altri cercano sono di prendersi una rivincita dopo i loro insuccessi a scala nazionale, perché non avevano una strategia e non sono riusciti a fare un governo. I romani hanno bisogno di una strategia per la loro città.

