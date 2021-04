Due italiani su tre favorevoli a una patrimoniale.

Fmi: “Alzare le tasse ai ricchi e ridurle ai poveri per fronteggiare la pandemia. Il Covid ha esacerbato le preesistenti diseguaglianze”

Nel Fiscal monitor di aprile l’Fmi suggerisce di aumentare la progressività dei prelievi fiscali per compensare almeno in parte l’ulteriore incremento delle diseguaglianze causato dalla pandemia. Un prelievo sulle grandi ricchezze riceve il gradimento della maggioranza della popolazione sia negli Stati Uniti che in Europa. E anche in Italia: una recente indagine, anticipata dal Fatto Quotidiano, evidenzia come il consenso accomuni tutto l’elettorato.

La patrimoniale non la pagheranno la quasi totalità dei ricchi semplicemente perchè, non pagando le tasse, non risultano nemmeno ricchi e quei pochi ricchi onesti che invece hanno già pagato con la metà dei loro introiti già devoluti al fisco, sentendosi dei co…..ni, faranno di tutto per passare dall’altra parte.

L’unico modo per non evadere il fisco è l’utilizzo della moneta elettronica, e scaricare fiscalmente, magari con percentuali diverse, tutto ciò che si acquista. Dimenticavo anche l’indispensabile utilizzo del CF che deve accompagnare l’acquirente al dettaglio con uno scontrino fiscale di tipo nuovo, che riporterà i dati anagrafici dell’acquirente, e ciò che ha comperato attraverso i codici a barre. Finirà allora il registratore di cassa che rilascia scontrini ” in totale anonimato ” di chi e cosa acquista, cavallo di Troia dell’evasione fiscale per artigiani, professionisti ed altre categorie. Non è una cosa da fantascienza, altrimenti la trasformazione digitale del mondo a cosa serve ? Ma da questo orecchio la classe politica fa orecchio da mercante.

E. I malavitosi,…dovranno spendere i soldi rubati con le carte contenente anche il C.F.Altrimenti devono portarli all’estero ed in nero! Se vogliono investirli dovranno pagare al fisco il 30%! Tutto, però dipende da leggi Internazionali che Eliminano i Paradisi Fiscale: tanto riguardano solo i LADRI!!

PER AVERE UNA VERA DEMOCRAZIA e una vera eguaglianza sociale, occorrono delle regole che ogni cittadino dev’essere obbligato a rispettare. Il fatto è che le regole ce le abbiamo, sono sancite nella nostra Carta Costituzionale. (Ma il male assoluto è: chiunque abbia governato questo paese, non le ha mai voluto applicarle). Anzi: si continua a distorcere il significato degli art. 53 e 42 Cost. facendo credere al popolo invece che deve pagare di più chi guadagna di più come dall’art. 53 Cost. deve pagare di più chi ha di più come se la proprietà privata fosse tutta come quella di coloro che non sanno chi glie la pagata. Con questo sistema, si invogliano gli evasori fiscali ad evadere sempre di più e a punire i veri risparmiatori che fanno sacrifici per avere qualcosa di loro proprietà, rendesi indipendenti il più possibile dalla becera politica che sgoverna lo Stato, dando lavoro facendo circolare moneta proveniente dai propri risparmi. La patrimoniale vane per tutti i politici che volutamente hanno ignorato la Costituzione Italiana compresi quelli in pensione e per i grandi possessori di capitali che che non vogliono dimostrare come li hanno ottenuti.

DETTO CIO. In Italia i falsi poveri la scampano sempre, sono dell’idea che essere ricco è un diritto a patto che si paghino le tasse che in italia sono un salasso praticamente insostenibile, poi, cosa si intende per patrimonio? Anche le propietà immobiliari? Se così fosse sarebbe follia, tante persone hanno beni immobiliari che sulla carta valgono molto ma che in realtà sono praticamente invendibili

