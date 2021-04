Il caso della giornalista Nancy Porsia spiata dai pm di Trapani riguarda la democrazia. Cioè tutti noi

Il caso di Nancy Porsia, giornalista intercettata senza essere indagata, deve produrre una conseguenza: si apra un dibattito e si stabilisca se è valido il principio per il quale il suo lavoro (e con esso la sua vita) è stato monitorato per mesi. Oppure, se valido non è, ed è questo il mio pensiero, sia chiaro il perché, affinché non accada mai più.

Può apparire banale ma così non è: la sua intercettazione è stata vagliata da una procura, su richiesta della polizia giudiziaria, e quindi, prima di essere disposta ha già superato il vaglio di un giudice che l’ha autorizzata. In base a quale principio? Seguendo questo percorso, oltre a comprendere quel che è accaduto a Porsia, e di conseguenza a tutti i giornalisti italiani e per riflesso ai loro lettori, potremo anche comprendere qualcosa in più rispetto a quello che è accaduto nel 2017 e nell’inchiesta di Trapani sulle Ong.

Proviamo quindi a fare il primo passo. Perché Porsia viene intercettata? La risposta è chiara ed è negli atti. Leggiamo un passo della richiesta, avanzata dalla polizia di Stato, di prorogare le sue intercettazioni: “Appare di assoluta importanza prorogare l’attività tecnica in quanto si ritiene che dall’ascolto delle conversazioni tra Porsia e i soggetti con i quali mantiene i contatti nei Paesi del Nord Africa, con particolare riferimento alla Libia e alla Tunisia, si possano acquisire importanti elementi, come già avvenuto nel caso del clan Dabbashi, utili a delineare i contorni dei nuovi network criminali, operanti tra la Libia e la Tunisia, che si stanno affermando sullo scenario della migrazione clandestina verso l’Italia”. In sostanza Porsia, grazie al suo lavoro sul campo – sempre più raro purtroppo – è in grado di fornire notizie utili alle indagini.

Riflettiamo: a chi tocca trovare notizie utili alle indagini giudiziarie? Senza dubbio agli inquirenti. Un giornalista investigativo trova notizie utili alle sue inchieste. Se avesse voluto fare il pm o l’investigatore avrebbe fatto un concorso in magistratura o si sarebbe arruolato tra i Carabinieri, o in Finanza o nella polizia di Stato. Nei fatti la procura di Trapani arruola Porsia, a sua insaputa e senza il suo consenso, come un agente sotto copertura: la ragione investigativa, l’esigenza di individuare dei reati, il bene collettivo della giustizia può prevalere quindi sul diritto di Porsia a fare il suo lavoro senza essere sottoposta a intercettazioni, a vedere frantumato il diritto alla riservatezza delle sue comunicazioni, alle tutela delle sue fonti?

ORA: Mi pare che non si osservi il problema nelle dovute dimensioni. Che per i fini di un inchiesta si possano fare delle intercettazioni e nessun cittadino ne sia esente e ammisibile e legale. Ma per contro cio che e da stabilire e CHI debba averne accesso e per quale uso. Chi dovesse usarle a fini differenti di un eventuale processo scaturito da esse commetterebbe un reato e pertanto dovrebbe essere perseguito.

AGGIUNGO! senza tutte quelle menate sul quarto potere che oltre a non aver valore giuridico, appare come difesa della categoria e come ha giustamente detto Massari, la vicenda va al di là. Riguarda la nostra Democrazia. Perché non vi è dubbio che quanto subito dalla giornalista equivale ad inserire cimici dentro un confessionale. E’ aberrante mettere sotto intercettazione una persona giuridicamente specchiata con lo scopo di trovare spunti d’indagine dal suo lavoro. Non costituisce motivo rilevante, ma pretesto per aggirare le regole che la costituzione prefissa nello specifico all’art 15, che con questa azione ne è stato svuotato di significato.Il problema è che è stato il suo telefono ad essere messo sotto controllo, non quelli con i quali lei parlava. Lei non era indagata, non aveva commesso nessun reato e non era lei ad essere oggetto di indagine. E’ un po come la questione Napolitano-Mancini. Quest’ultimo era l’indagato e l’intercettato che aveva telefonato al Presidente quindi era il suo telefono ad essere sotto controllo non viceversa. Infatti quelle intercettazioni furono distrutte e non furono usate per l’indagine. Sono gli inquirenti che devono trovare e provare le accuse, non servirsi del lavoro di una giornalista a sua insaputa poi. I telefoni intercettati devono essere solo quelli degli indagati.

E sono una persona che da Tangentopoli si ritiene ancora indignato dall’andazzo criminale del paese che merita mano dura ma giusta per riacquistare un minimo di decenza. Tutt’altro che un massacratore di giudici.

PS:In effetti la CASTA di CettoLaQualunque corrotti utilizza le intercettazioni come le fa comodo, urlando e stracciandosi le vesti quando qualche Magistrato onesto intercetta questi farabutti mentre trescano e commettono crimini odiosi. Spesso le intercettazioni sono utilizzate come armi di ricatto nella lotta tra bande affaristiche (cioè tra i partiti e moVimenti), che sgomitano per accaparrarsi poltrone e privilegi. I Five Eyes intercettano la gente anche quando dorme o quando va al bagno, raggiungendo l’apoteosi della tecnica di intercettazione globale. Tirando le somme, appare infantile l’accorato appello del giornalista, che vorrebbe che la sua categoria fosse esentata da intercettazioni. Oggi tutti intercettano tutti e dobbiamo adattarci a vivere nella società del Grande Fratello.

Il caso della giornalista Nancy Porsia spiata dai pm di Trapani riguarda la democrazia. Cioè tutti noi

