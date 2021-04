“La lotta contro la pandemia ha visto in prima fila la qualità di medici e infermieri, farmacisti e ricercatori, volontari e forze di pronto soccorso. Benissimo. Ma se tra qualche mese saremo fuori dall’incubo del Coronavirus non possiamo far finta di non vedere che abbiamo un problema. Dobbiamo spendere di più e meglio per la sanità.

Per affrontare meglio le prossime emergenze sanitarie (tocchiamo pure ferro, ma sappiamo che nel mondo di oggi la sanità è comunque fondamentale, specie considerando l’allungamento dell’età media) serve una visione. Un orizzonte. Un piano. Il Parlamento DEVE discutere di questo, anziché azzuffarsi sul nulla. Dopo aver dettato l’agenda sulle infrastrutture con il Piano Shock, sulla famiglia con l’assegno unico e universale, adesso vogliamo che il Parlamento si occupi in modo strategico, non emergenziale, di sanità.”

Matteo Renzi

IL FUTURO CHE CI ATTENDE.

Il futuro è molto aperto, e dipende da noi, da noi tutti.

Dipende da ciò che tutti noi faremo, oggi, domani e dopodomani.

E quello che noi facciamo e faremo dipende a sua volta dal nostro pensiero e dai nostri desideri, dalle nostre speranze e dai nostri timori.

Dipende da come vediamo il mondo e da come valutiamo le possibilità del futuro che sono aperte. ( Karl Popper ).

Sul futuro che ci attende, pandemia permettendo, possiamo fare delle previsioni sulla base del Piano Vaccinale, che prima non c’era e che ora abbiamo grazie a questo Governo.

Possiamo prevedere, già da questa estate, di avere più libertà e la possibilità di arrivare a settembre fuori dall’emergenza.

Il fatto che Draghi abbia evocato ” il gusto del futuro ” in conclusione del suo incontro con le Regioni, crea una buona aspettativa.

Beh, con Draghi Premier possiamo senz’altro guardare il futuro con occhi diversi senza essere visionari o utopisti, ma progressisti.

Charles Michel, il Presidente del Consiglio Europeo, temeva che un accordo UE su un piano di ripresa si sarebbe rivelato 《una missione impossibile 》.

E invece è andata diversamente.

Il 28 dicembre del 2020, Parlamento e Consiglio Europeo hanno raggiunto un’intesa finale su Next Generation EU, il programma da 750 miliardi di euro per il rilancio di un’economia UE travolta dalla crisi pandemica.

L’Italia avrà accesso a una quota di 209 miliardi.

L’obiettivo è quello di rimettere in moto l’economia continentale.

L’emissione di un《《 debito comune 》》 è stata una svolta radicale per l’integrazione economica della UE.

Da questo risultato europeo possiamo senz’altro definire la pandemia, pur nella disgrazia, un’occasione di cambiamento, di ribaltamento dei paradigmi.

Come scrive Michele Serra 《《 la pandemia dovrebbe aiutatarci a desiderare il futuro, se non altro come liberazione da questa galera inevitabile 》》.

Il ” gusto del futuro ” evocato da Draghi ci trova dunque sensibili, ci affascina;

È un gusto che dovremmo ritrovare, riaccendere e rivivere.

Per il futuro serve una VISIONE, un ORIZZONTE, un PIANO.

Il Parlamento deve discutere di questo.

C’è una primavera che ci attende, la ” primavera delle idee “.

Buon lavoro al Governo Draghi.

P.S.

Possa il miracolo della Pasqua portare amore, gioia, serenità e mandare in soffitta il maledetto COVID.

Tanti auguri di cuore.

Buona Pasqua a tutti gli amici e loro familiari.

