Mattarella ricorda De Gasperi e ne attualizza il messaggio: “Non togliere a giovani la speranza del futuro”

Il Capo dello Stato ricorda i 140 anni dalla nascita dello statista trentino. E, riferendolo alla pandemia, cita un passaggio del celebre discorso del fondatore della Dc a Bruxelles, nel quale disse: “Non abbiamo il diritto di disperare!”

Mattarella: “Non togliere a giovani la speranza del futuro”.Una bellissima e spesso ripetuta frase, che dà amarezza sino a quando non cominceremo a vedere che alle belle parole seguiranno i fatti.Non abbiamo il diritto di disperare, ma spesso ce la mettiamo tutta per acquisirlo.Comunque Sig. Presidente grazie sempre per il suo esempio.

“Non togliere a giovani la speranza del futuro”.Ottimo concetto. Ottimo anche se detto da chi ai giovani ha tolto la speranza : in una giustizia giusta, ignorando da capo del CSM la disastrosa situazione attuale della magistratura, facilmente visibile nei fatti e persino confermata da Palamara, in una politica di buon senso democratico, dando vita a governi rimbalzanti da destra a sinistra con gli stessi componenti, in cerca di voltagabbana, con il comune persistente terrore di elezioni. in una nazione unita almeno in pandemia, lasciando che governi incapaci scaricassero (e continuino a scaricare) sugli enti territoriali una competenza del governo centrale (leggasi piattaforma unica per i vaccini, colori regionali fuori controllo, assoluta mancanza di controllo delle forze dell’ordine,..).Ottimo concetto, non meno veritiero di quanto da 60 anni leggo sui foglietti dei Baci Perugina.Grazie.

PS: PERCHE! Ottimo concetto, non meno veritiero di quanto da 60 anni leggo sui foglietti dei Baci Perugina.Grazie.

1) La durata della legislatura è 5 anni. Sinceramente sono stufo che vengano invocate le elezioni ogni 2 nanosecondi. In Germania votano ogni 2 anni? In Francia hanno il terrore delle elezioni, perché aspettano la scadenza naturale del mandato?

2) Sono sotto gli occhi di tutti gli effetti del federalismo voluto dalla Lega. Ci sarebbe da ridere ancora di più se fosse andato in porto il federalismo fiscale di Bossi e Berlusconi. Con quello avremmo avuto un divario ancora più ampio tra regioni.

3) Riguardo la mancanza di giustizia siamo d’accordo. In un Paese civile non dovremmo avere in politica un signore che se la faceva con la “nipote di Mubarack”, assolto perché ignorante della minore età della ragazza. Un tipo che ha fondato un partito con Dell’Utri, condannato per associazione mafiosa con sentenza passata in giudicato. Basta leggere le carte dei processi sull’amianto, o di Bologna, Ustica, Italicus, etc… per avere qualche riserva sul sistema.

