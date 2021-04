UN PULPITO BEN PAGATO

Non mi impressiona l’affermazione della Gruber sullo sdoganamento di un modo di fare politica aggressivo e verbalmente violento, lei che è una caposcuola del giornalismo militante aggressivo e fomentatore di odio.

Segnalo, invece, il tempismo della sua chiamata da Fazio, proprio in coincidenza dello scivolone della signora sul bacio senza mascherina al marito, che riporta in primo piano il terzo grado vigliacco che fece, con insistenza malriposta, a Maria Elena Boschi.

E Fazio, il mellifluo, che a quelle affermazioni non replica, magari solo per farle notare che gli ospiti di “8e1/2” non fanno altro tutte le sere per tutto il tempo, mentre lei rilancia. Si capisce perfettamente che fanno parte entrambi della squadra di giornalisti che hanno lo stesso agente “teatrale” che li piazza qua e là perché “più che l’onor poté il digiuno””.

Aggiungi l’editoriale della Stampa di oggi. L’ineffabile Giannini firma un articolo che potrebbe essere scritto da Renzi. Se penso a tutto ciò che Matteo ha sempre detto sulla Libia .. Ma dopo aver più volte dato dell’irresponsabile a Renzi ecco che la Mosca cocchiera sale sul carro del nuovo presidente del consiglio. E non facciamo finta del! Fazio Fabio come potrebbe dire il Sigl Cetto Laqu….., che ha la faccia del falso e viscido. cortese . Ma, forse anche Cetto appartiene a quel agente teatrale ? Della Gruber…., .è tutto noto. Infatti il problema non è la Gruber, ma il segnale che Fazio ha voluto mandare. Cioè, qui comandiamo noi. Superando di fatto anche quella norma nel passato sempre adottata relativa al fatto che non veniva regalato uno spazio mediatico a personalità di altre emittenti concorrenti. Non so dire il potere che Italia Viva potrà avere nei prossimi mesi, ma rompere questa vergogna dovrebbe essere la cosa più importante.

