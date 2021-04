Droga, la Destra proibizionista minaccia il governo.

La ministra Dadone, che ha le deleghe alle politiche antidroga, firmò pdl per legalizzare la cannabis. Gasparri, (Fi): se si va in questa direzione il governo è morto. Anche Salvini e Meloni si schierano

Salvini ha detto che la droga è morte,ma poi ha aggiunto che proibendola si combattono gli spacciatori. Cioè il contrario di quello che veramente succede. Infatti liberalizzando la marjuana lo stato si appropria di un’attività sottraendola alla criminalità organizzata. Cioè gli spacciatori dovrebbero cambiare mestiere,non avendo più merce illegale da vendere. Ma come ragiona questo Salvini!

Destronzi state dicendo un numero impressionante di minkiate. Dico solo una cosa : in quasi tutti gli Stati americani la cannabis e’ legale per uso terapeutico ( terapeutico, avete capito?). E in buona parte è ormai legale per uso semplicemente ricreativo. Mischiare la marijuana con le cosidette droghe che causano danni ( dalle metaanfetamine all’eroina) è solo opera di chi è abbruttito dall’ideologia o dal bigottismo o da posizioni politiche di estrema destra.

La destra fascio legaiola approva tutti i giorni una politica simil Conte rafforrzata se non fanno un po’ di gazzarra su qualcosa che non conta un tubo che figura ci fanno con i loro tontofan? e il solito modo di spostare e deviare i loro fallimenti (vedi LOMBARDIA)del momento con altri argomenti sensibili all’opinione pubblica tutta.

E basta con questo ping pong LEGALIZZARE -PROEBIRE su temi importanti che riguardano la salute pubblica , che dovrebbe stare a cuore a tutti e prima di tutto. E’ assurdo che si contrasti una presa di posizione di qualcuno solo perchè “è per legalizzare” o “per proebire”. Si valuti il problema in sè , per le sue implicazioni e conseguenze, per le persone e per la società. Intanto, non si confonda la cannabis per uso “ludico”, della cui legalizzazione o liberalizzazione non c’è alcun bisogno (anzi, va scoraggiata in tutti i modi..), con la cannabis per uso terapeutico, che è già consentita e se ne deve assicurare l’uso ai malati che ne hanno necessità e sotto controllo medico.

E PURE ESAGERATO DIRE! A parte che vietare qualcosa definito ludico mi fa davvero schifo, ma poi vietando si incoraggia, non si scoraggia. E’ ovvio che una forte attrattiva derivi dal gusto di fare qualcosa di proibito, soprattutto per i più giovani. Se non ti rende figo e anti sistema forse non ti viene nemmeno voglia di buttarci i soldi. E’ questa la ragione per cui il proibizionismo ha fallito, la gente beveva lo stesso, ma con più soddisfazione, perché aveva battuto il sistema ottenendo qualcosa di raro e prezioso. La gente sa sempre cosa vuole, e se lo vuole, non c’è divieto che tenga.

Cè SEMPRE UNA VIA DI MEZZO,E RISPETTO DELLE LEGGI E O REGOLE, CERTO PER LE PERSONE CON UN BRICCIOLO DI CERVELLO. OPPURE “liberalizziamo” tutto, anche la cocaina e l’eroina? ed eliminiamo tutti i divieti e le leggi, perchè a tanti, giovani e meno giovani, piace trasgredirle, per provare il gusto del “proibito”? Teoria un po’ azzardata, mi pare, per governare una società. E non vedo perchè applicarla solo alla cannabis da “sballo”. La gente “sa quello che vuole e non c’è divieto che tenga”? Fate pure, ma se è qualcosa che arreca danno al singolo e alla società, ne pagate le conseguenze.

I bacchettoni fanno il loro lavoruccio di sempre. Ma invece dove va il mondo? Esempio USA. Traduco da Politico (Natalie Fertig 04/03/2021): “più del 40% degli statunitensi vive ora in stati che hanno abbracciato la piena legalizzazione”. E ora la battaglia si sposta a livello federale. Il senato sta per mettere ai voti una riforma complessiva che superi le attuali restrizioni. Schumer ha detto “soon”, cioè presto. E alla domanda se ci sono anche dei voti repubblicani, il leader della maggioranza risponde: “Yes”. Dunque è fatta. E più prima che poi anche la conservatrice Italia dovrà accordarsi al resto del mondo civile.

VOLEVO SOLO PUNTUALIZZARE CHE SALVINI&C. CI CAPISCE POCO: SE LEGALIZZI LA CANNABIS NON FAI UN FAVORE AGLI SPACCIATORI MA GLI LEVI UNA FONTE DI GUADAGNO. IO SONO FAVOREVOLE AL TEST ANTIDROGA AI PARLAMENTARI CHE LO HANNO SEMPRE RIFIUTATO…AMEN ultima modifica: da

