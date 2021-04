Draghi come Eduardo?

Quando un attore è veramente grande affina il proprio potenziale di comunicazione, lo condensa. Invece di agitarsi, urlare, muoversi freneticamente, assume modi sempre più sobri. Ricordo Eduardo De Filippo ne “Il sindaco del rione Sanità“: iniziava lo spettacolo di spalle e ci restava per parecchio tempo. Gli altri attori si agitavano per diversi minuti ma gli occhi di noi spettatori erano tutti per quelle spalle ricurve che in ogni minimo movimento sembravano spostare il mondo.

Al di là dei miti (nasce un Eduardo ogni cinquant’anni), un attore che ho avuto l’onore di dirigere molte volte, Eros Pagni, definito da molti uno dei massimi attori italiani viventi, non mi ha mai chiesto di aggiungere una luce sul suo volto, anzi talvolta si sottrae al raggio del riflettore. Quando esce alla ribalta per raccogliere gli applausi sembra che non veda l’ora che smettano, mentre in realtà li gradisce come ogni attore. Capita talvolta che diventi beniamino del pubblico un attore che recita in eccesso invece che in difetto. Ma per un Carmelo Bene ci sono decine di guitti che deteriorano il gusto del pubblico come un fast food. Se mangi spesso quelle salse traboccanti di (cattivo) sapore il tuo palato non coglierà il sapore raffinato di una pietanza delicata.

In generale, però, per fortuna, la categoria dei grandi attori sobri vince ancora. Questa estetica della sottrazione ha trovato altri campi in cui esprimersi. Siamo talmente oberati di comunicazioni che ormai spicca più chi si sottrae ad esse che chi le cerca. Un caso lampante è quello di Elena Ferrante, che nessuno ha mai visto, ma che con il suo alone di mistero, nascondendo la sua identità, ha contribuito alla costruzione del suo fenomeno. Non so se per la Ferrante l’anonimato non sia anche una scelta di marketing, ma per grandi artisti ritrosì come quelli nominati o per musicisti come Morricone, Giulini o Celibidache la scelta di nascondersi è stata invece un processo istintivo, che ha coinciso con il successo perché alla mancanza di fumo corrispondeva molto arrosto.

Inizio a credere che per Draghi si sia innestato un meccanismo analogo. Il nostro Premier è circondato di leader politici che passano buona parte del loro tempo a comunicare. Sono talmente impegnati ad opporsi ad opporsi ad una epidemia come fosse un nemico politico o ad usarla per scopi propagandistici, raccontarci come hanno fatto colazione, a dirci che amano la Play Station o il Subbuteo, che viene spesso il dubbio se abbiano il tempo di fare le cose che ci raccontano di stare facendo.

D’altra parte il fenomeno non è solo italiano. Sembra che Trump diventò presidente per la propria abilità di essere presente sui media vecchi e nuovi e la Clinton abbia perso anche per una comunicazione drogata, operata da potenze straniere.

Lo stile di Draghi è invece opposto. Nessuna presenza sul web, nessuno slogan, comunicazioni sobrie e posizioni del tutto pragmatiche. Ad esempio sulla questione riaperture la sua posizione, tra quelli che urlavano alla liberazione e quelli che invocavano lockdown totale, è stata semplice: si riaprirà quando e dove i numeri lo consentiranno. Fine della storia.

Draghi non inizia le conferenze stampa con grandi discorsi ma si presta subito alle domande a cui risponde in modo preciso e sintetico, non vivendole come un pretesto per un comizio.

Se la recitazione di spalle di Eduardo era talento allo stato puro lo stile di Draghi è un condensato di intelligenza. Si dirà che è facile per lui: non punta a presentarsi alle elezioni e tantomeno a fondare un partito politico. Mi fa invece piacere pensare che questo modo di proporsi possa alla fine risultare più capace di attrarre consenso di chi ai miei occhi appare spesso insincero, perché evidentemente guidato da consulenti alla comunicazione invece che da una reale esigenza comunicativa. Un caso simile a quello di Draghi è quello di Gianni Letta. Letta è un formidabile parlatore, nasce come uomo di comunicazione, eppure come uomo di governo non ha mai detto una parola. Chi lo ha visto all’opera a Palazzo Chigi ricorda una persona pragmatica e rapida. Che richiama chiunque lo cerchi, ma non va mai oltre pochi minuti di telefonata. Naturalmente Letta non avrebbe mai attratto i consensi che molto velocemente ha ottenuto Berlusconi ma credo che non li avrebbe nemmeno persi con altrettanta velocità.

Probabilmente mi illudo, ma spero ancora che alla gente venga a noia, anzi a nausea, questo eccesso di dichiarazioni inutili che riempie ormai la nostra comunicazione, politica e non. Sarebbe bello che si parlasse quando si ha qualcosa da dire e non quando il tuo ufficio stampa di ha detto di farlo. Per chi si è occupato di spettacolo per tutta la vita è facilissimo distinguere i sobri dai fanfaroni. Coloro che sono se stessi da quelli che recitano un ruolo. Avviene lo stesso coi grandi attori che non fanno finta ma invece fanno sul serio. “Sono” il personaggio che interpretano e non lo recitano, sovraccaricandolo di segni espressivi fino a farlo diventare una caricatura. In un momento così drammatico abbiamo almeno il diritto di essere governati non chi fa finta ma ma di chi fa sul serio .

