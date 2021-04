Voto ai 16 anni?“Serve preparazione, senza strumenti non si suona”. “Incompetenti? OK:Anche certi adulti. Ma serve un occhio diverso sui problemi”

Proposta insensata di Enrico Letta, nel vuoto pneumatico di idee del PD. Il diritto di voto deve essere collegato, inscindibilmente, alla maggiore età. E’ un’ovvietà ma, evidentemente, fa fatica a capirlo.

Ok : e’ urgente per certa sinistra attingere ad un bacino di elettori facilmente condizionabili. Perche’ i vecchi coetanei di Berlinguer si sono un poco stufati di cucinare salamelle, visti i risultati. Ma anche il COVID ha provveduto a ridurre le schiere degli elettori affezionati. Ecco, la differenza fra l’offerta politica di conservatrice e quella progrettista e’ appunto questa: il bacino elettorale potenziale della progresso e’ spalmata in pratica su tutte le eta’ dei votanti. Quello della conservatrice sui giovani ingenui e sui reduci delle lotte sindacali. Ma secondo me il mondo non e’ piu’ quello precedente al COVID, basta guardare in faccia ( per quanto e’ possibile ) alle persone che incontriamo ogni giorno per rendersi conto che ciascuno ha vissuto un dramma negli ultimi 14 mesi; il truma che hanno subito ha gia’ cambiato la loro visione del mondo.

Trovo surreale che dopo trent’anni di abbassamento della qualità del lavoro, dei salari, dell’istruzione, della salute – della qualità della vita, quindi – si cada nella trappola dei “geni” della politica che DOPO aver contribuito allo sviluppo di questa progressiva macelleria sociale, non avendo altro da dire, parlano del voto ai sedicenni per colmare il loro vuoto neuronico. Questa gente è responsabile dello sviluppo di un modello socio economico che è riuscito a creare il più grande livello di disparità sociale e la distruzione della classe media, facendo diventare tutti precari. Se avessero avuto degli attributi non staremo dove siamo. MA PERCHÉ gli si dà retta??

Che IDEONA !!!!! Un grande pensiero per risollevare questa magnifica repubblica. Intanto è stata abolita l’educazione civica (ora c’è la religione) , non si parla di genere ne di educazione sessuale , non esiste un programma che prevede l’educazione economico/legislativa al meno dai 14 anni , così i neo elettori ,volutamente, non hanno alcuna informazione relativa al luogo dove abitano. GRANDI COMPLIMENTI

Sono –TOTALMENTE CONTRARIO — a questa scelta che reputo cervellotica –disastrosa–e pericolosa. IMMATURI —IRRESPONSABILI — INCOLTI –prodotti di una scuola fallimentare e di famiglie inesistenti NON SONO NE’ CARNE —NE PESCE ma solo bambini mai cresciuti e viziati all’inverosimile . Sono MINORENNI per la legge quando delinquono e dovrebbero essere maggiorenni per votare ?? Probabilmente il loro voto farebbe comodo a qualche partito con abili VENDITORI DI FUMO e bravi ad accalappiare il NON SENSE di tanti giovani ma’ poi loro saranno decisivi anche per il PAESE. Piuttosto che far votare sedicenni bambini —MEGLIO E SAGGIO SAREBBE —COMMISSARIARE IL PAESE ITALIA e farla governare per almeno un trentennio da POLITICI EUROPEI

UNA PROPOSTA ASSURDA! possibilità di voto ai 16enni? perché non portare anche i reati di un 16enne al pari di un maggiorenne? se per letta un 16enne ha la “testa” per esprimere un giudizio su chi potrebbe governare l’Italia, ha anche la testa per capire come si vive nella società. diritti e doveri al pari di un 18enne. oppure se oggi un “minorenne” stupra o peggio uccide, domani avrebbe la “testa” per votare ma non per capire il reato commesso?

Sarebbe controproducente su più livelli abbassare il voto a 16, è un’età troppo burrascosa dal punto di vista ormonale che non consente obbiettività nel ragionamento, ma è anche l’ultimo anno clinico che viene coperto dalla pediatria per le cure mediche. A malapena i 18 sono sufficienti per capire le basi di quello che ci circonda, anche perché si diventa legalmente adulti, dunque abbassare il voto sarebbe controproducente per mancanza di esperienza sociale da parte degli adolescenti.

Cari 16 enni, non sarebbe meglio per voi continuare a sfondarvi di playstation o di canne invece che pensare al voto? Poi finireste soggiogati dalle Sardine che con un concerto e uno spinello comprerebbero il vostro voto. Melgio aspettare due anni in piu’ per il vostro e il nostro bene

Voto ai 16 anni?"Serve preparazione, senza strumenti non si suona". "Incompetenti? OK:Anche certi adulti. Ma serve un occhio diverso sui problemi"

