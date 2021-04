Ha compiuto settant’anni. Non so se i miti invecchiano, ma di certo le loro canzoni non invecchiano mai. Le sue note intramontabili hanno scandito la vita di tanti, la mia sicuramente. I suoi testi sono autentici capolavori.Senza alcun dubbio il mio cantautore preferito. Auguri principe, auguri Francesco De Gregori!

Un mio coetaneo settantenne ragazzo…perché i veri artisti…non invecchiano mai! Grande insieme a tanti altri meravigliosi cantautori ha colmato la mia adolescenza e non solo di emozioni.Da sempre, il mio cantautore preferito. Ricordo l’emozione di un concerto a Brescia, anni ’80 per l’uscita dell’album Scacchi e Tarocchi.Un .Principe ( della canzone e di molto altro) Che il Padreterno possa fare una cosa saggia lasciandoti con noi per anni a venire,prendendosi il più rapidamente possibile qualche grandissima testa di cazzo che è parcheggiato in politica!!!

