Capolavoro di un Paese ai primi posti nella classifica mondiale per percentuale di ANALFABETI FUNZIONALI.

Da sempre…….gli italiani sono da sempre un popolo strano, d’altronde il sig. Conte è un avvocato, parlare senza per dire e fare nulla è il suo mestiere

POI! Lo diceva anche Platone, uno che se ne intendeva, che i più odiati sono quelli che dicono la verità. Il popolo è così.

È l’ignoranza al potere. La rivincita dell’ignoranza. Non per niente l’Italia è il paese con il tasso di scolarizzazione tra i più bassi dei paesi occidentali. Il populismo con le sue regole di stigmatizzazione del merito, di esaltazione dell’incapacità e demonizzazione dell’avversario, la fa da padrona. Il declino morale di una tale società è dietro l’angolo, premessa per il declino socio-economico.Non è un bel paese per buoni e intelligenti…È propio così chi capisce e sa quello che si deve fare viene in tutti i modi insultato odiato è cercato di allontanare chi invece non capisce un tubo non sa fare niente viene osannato la maggior parte gli italiani non capiscono niente

Se poi ci mettiamo.La stampa ed i giornalisti commissariati da poteri occulti hanno innescato una campagna diffamatoria incredibile. E dopo il lavaggio del cervello fatto dai meedia.Sono i cervelli degli italiani, a ragionare al contrario, come se fossero usciti dall’Ikea con il manuele di montaggio sbagliato. Tutto questo grazie alla stampa e alle TV, ormai gli italiani non hanno più una testa loro ragionano e sono in linea solo con certi media e i social. W il 2% di un grande politico.

In politica conta la ragione dei fatti non il dogma di pochi sfaticati senza arte ne parte guidati da un Comico o altri guidati da arrivisti predatori, c’è un solo governo a mia memoria che in mille giorni ha fatto politiche progressiste che mai nessuno avevo messo in campo, Tra queste ne cito due che toccano le tasche degli Italiani,, 5 milioni di famiglie hanno dovuto pagare il canone Rai, e abbassato i costi a chi ha sempre pagato, ed altri hanno beneficiato dei famosi 80 euro, bene Renzi si è fatto almeno 10 milioni di nemici, non era di sinistra! Questo siamo. Il riso abbonda sulla bocca degli stolti. Quello che però non riesco a capire è il perché! Credo che il giudizio politico vada al di là della simpatia o antipatia.. si basa credo sulla bontà delle cose fatte per il bene del paese. Sapete dirmi che cosa ha fa fatto di così terribile Renzi per meritarsi tutto questo!! Altrimenti resto del parere che Lui è sempre il migliore!!!

Evidentemente un Paese di mediocri dove i fuoriclasse vengono o non riconosciuti o invidiati . E quindi , nel secondo caso, meglio eliminarli per evitare confronti.Fra un anno capirete..quello che ha fatto!e quando lo andrete a cercare dovrete fare la fila.

Capolavoro di un Paese ai primi posti nella classifica mondiale per percentuale di ANALFABETI FUNZIONALI. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo