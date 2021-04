Faccia a faccia Letta-Renzi

Il colloquio è durato quaranta minuti. D’accordo su sostegno a Draghi divisi su 5Stelle.

Il faccia a faccia tra Enrico Letta e Matteo Renzi è durato 40 minuti nella sede Arel: I due, spiegano fonti del Nazareno, hanno fatto un’analisi a tutto campo e convenuto sul fatto che in questo momento lo sforzo prioritario debba essere sul sostegno alla campagna vaccinale del governo e alle azioni di sostegno economiche. I due hanno poi ragionato sulle prospettive future trovando, spiegano ancora dal Nazareno, alcuni punti di accordo e altri disaccordo, in particolare c’è una divergenza profonda sul rapporto con Conte e M5s, rapporto che Letta considera essenziale per costruire in prospettiva un’alternativa vincente a Fdi e Lega.

Alla fine si sono incontrati, il segretario dem e il capo di Italia Viva, questa mattina nella sede dell’Arel (l’Agenzia di ricerche e legislazione) che per Letta è una specie di seconda casa. Il colloquio è durato 40 minuti. E subito a emergere sono stati più i disaccordi che gli accordi: sull’alleanza con il M5S di Giuseppe Conte, in particolare. Su cui Renzi avrebbe messo il veto, mentre Letta la considera fondamentale per allargare il campo del centrosinistra.

L’ha detto chiaro il leader del Pd ai suoi al termine dell’incontro: “Non è tempo di rancori personali”, ma nemmeno di riappacificazione. Quello che è stato non si può cancellare. Anche se il senso di responsabilità – dicono al Nazareno – impone al segretario di verificare tutte le strade per fare qualcosa di utile al Paese. Cioè costruire una coalizione che sia davvero competitiva con il centrodestra di Salvini e Meloni, in grado di vincere le politiche nel 2023. Un’impostazione che i sondaggi starebbero già premiando.L’incontro, secondo fonti del Nazareno, è stato “franco e cordiale” e ha anche toccato il tema delle elezioni amministrative di ottobre. Letta si è limitato ad ascoltare alcune idee di Renzi su un tema, quello delle amministrative di autunno, sul quale aprile sarà per il Pd un mese importante per impostare alcune soluzioni.

