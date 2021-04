Giuseppe Conte e la politica del criceto. PARLA PARLA MA NON CONCLUDE UN CAZZO.ANZI!

Siccome non “appare” eliminabile, teniamocela, e per rafforzarla vien buona la pratica esecutiva di cui l’avvocato del popolo, col movimento che l’ha issato al potere, ha dato eccellente prova durante il doppio governo del cambiamento che ha mirabilmente presieduto: la democrazia della conferenza stampa con il parlamento in lockdown, un posto come un altro vicino a “Chigi”, con il capo della junta che si rende “disponibile” a visitarlo un paio di volte al mese: non una barzelletta, ma roba scritta negli atti di questa funestata Repubblica.

È questa qui l’alternativa al temuto insorgere delle destre? Forse varrebbe la pena di considerare che il fortissimo punto di riferimento di tutti i progressisti, ora acquisito in prospettiva di affascinante avventura neo comunitaria, ritiene che la democrazia rappresentativa sia meritevole di manutenzione perché, mannaggia, “non appare” eliminabile. E che a rafforzarla cada in taglio il modello italiano secondo il protocollo grillino, quello che al primo punto prevedeva la turba che accerchiava Montecitorio gridando ai parlamentari di uscire con le mani alzate.