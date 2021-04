La classe non è acqua e Renzi di classe ne ha abbastanza.

Impossibile trovare queste cose da Renzi per gli avversari specie PD sono scontati, chissà perché??? Renzi purtroppo è la classica eccezione che non fa testo. Lui non insulta. Viene insultato perché fa politica.

Temo che sia proprio per questo suo modo di comportarsi e di competenza che non viene capito dalla gente. È un diverso e, come tutti i diversi, fa paura.Le persone capaci in Italia e dal 1992 che le mandiamo al macello per correre dietro agli parolai incompetemti.

Sanno benissimo che #MatteoRenzi è politicamente che culturalmente troppo preparato e competente e ne hanno paura.Renzi il vero politico italiano Gridatelo senza paura è lui il migliore Gridatelo Renzi il Riformista tutti gli altri sono solo imitazioni

Mi è sempre piaciuto. Ho osservato in Renzi una passione per la politica forte. Poi con troppo o troppo poco ego, non lo so. È toscano e da toscanaccio sa parlare. Mi piace perché in politica bisogna sapersi anche sporcare le mani, e….lui sa sciacquarsele molto bene.Un vero politico come non se ne vedeva da tempo. Spero in bene per me e per l’Italia e per lui.

