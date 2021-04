Ben venga un’alleanza ampia tra le forze progressiste…ma i 5s e Conte sono l’antitesi di questo

Abbiamo un’opinione diversa. Da qui al 2023 e’ molto semplice, io non voglio stare ne’ con Salvini ne’ con la Meloni a destra, ma non voglio stare nemmeno con i Grillini e i populisti a sinistra, questo e’ il mio posizionamento e il posizionamento di Italia Viva. Letta del tutto comprensibilmente cerca quella che lui chiama una alleanza strategica con il Movimento 5 stelle e con Conte. Vedremo chi avra’ ragione da qui ai prossimi due anni.Matteo Renzi

Incontro fra Letta e Renzi: sostegno a Draghi ma divisi su Conte e M5S

INNAMORAMENTI. Quello che colpisce è l amore dei populisti a 5 stelle per il PD…quel partito che taverna,gigetto,giuseppi e il comico definivano il male assoluto….devo dire che è comprensibile….sanno che non hanno futuro e ormai non gli è rimasto che il PD PER sopravvivere….diciamocela tutta…se salvini non li mollata sarebbero ancora fidanzati con lui e avrebbero continuato a vomitare di tutto contro il pd come hanno fatto per un decennio

Diciamo che si trattasi matrimonio di convenienza quello con il PD

Ora il PD può anche sposarsi…da parte mia sono uscito dalla famiglia…io mi sposo con chi mi garba…non mi sposo col primo che passa per convenienza..questo lo lascio volentieri a zinga,Letta e a tutti i miei ex compagni…la mia storia di pidiota non la vendo a gigetto,giuseppi e il comico.Mai più il pd..mai piu

Mi dispiace commentare TUTTI i DETRATTORI di RENZI sulla questione di Letta ex premier MANDATO VIA DA Renzi. Nella trasmissione di Agorà di oggi E’ STATO PUBBLICAMENTE ASSERITO E CONFERMATO che a mandare via Letta come premier è stato un gruppo di big del Pd FRA CUI PRINCIPALMENTE FRANCESCHINI, e SPERANZA. Esattamente gli stessi che oggi hanno richiamato LETTA. E speriamo di non vedere più commentata la fake news di ” Enrico stai sereno” e l’altra fake news che Renzi abbia mandato via Letta. Le idee dei due sono molto diverse ma chi ha” eliminato” Letta sono stati i big del Pd che come passo successivo hanno ” CHIAMATO ” Renzi ad occupare la carica. Bella sincerità nei BIG DEL pd che ora TACCIONO! Molto opportunismo c’è in giro nel Pd!

Credo che si sia bisogno di una coalizione politica progressista non offuscata da posizioni ideologiche preconcette. Che possa parlare di diritti civili, di equità nell’informazione, di condanna delle tirannie (in tutte le sue forme), di una formazione che consolidi la democrazia.

L’alleanza con i populisti 5s è perciò esclusa da un qualsiasi sincero democratico, anche quando le posizioni possano essere molto variegate. Come sia possibile fare un’alleanza con forze che hanno un sottosegretario (distefano) amico del tiranno maduro, con i cui garerchi questo tizio si riuniva, persone che non possono entrare nella UE per crimini contro l’umanita, con un partito che ha lottizzato completamente la RAI, con l’avvocato del popolo che avrebbe fatto sprofondare l’Italia pur di mantere viva la propaganda pro domo sua, stringendo amicizie con russia e cina (e lascio stare le loro visite agli squadristi dei gillet gialli, impeachment a mattarella, il governo con la lega, bibbiano, ecc. ecc).

Ben venga un’alleanza ampia tra le forze progressiste…ma i 5s e Conte sono l’antitesi di questo

PICCOLO ANEDDOTO PER Ricordare a tutti i miei compagni di sinistra che i braccianti di Pellizza da Volpedo esistono ancora (per di più immigrati, quindi ancor più deboli). Propongo quindi una domanda: “ci voleva il partito di Renzi per sollevare nel governo Conte II la questione di braccianti e colf sfruttati!?”

Non solo. La Bellanova ha dovuto addirittura lottare con le unghie e i denti per far passare una norma risultata infine anche indebolita dagli scontri nella maggioranza.

E qui viene fuori un aspetto per me davvero inquietante: l’altro pezzo (largamente maggioritario) della maggioranza era composto da PD e LeU, partiti sui quali non dovrebbero esserci dubbi almeno sulla loro posizione nei banchi dell’emiciclo, e dal M5S, l’altro bastione delle “forze democratiche progressiste” che condividono il “patrimonio unitario accumulato” nel governo Conte II (tra virgolette perché copyright di Zingaretti).

Rimane un mistero il perché, poi, l’unico tentativo di affrontare lo sfruttamento di braccianti e colf, sia venuto da una piccola forza politica classificata a destra dalle “forze democratiche progressiste”! Il resto del PD è storia recente, storia di scontri personali, lotte interne di potere, con cose mai viste di due scissioni fatte da due ex segretari.

Bene finiti i rituali degli incontri, ma adesso Letta e il Pd indichino un programma per superare l’attale emergenza e le prospettive per le riforma da fare. Lo sta faciendo da mesi Renzi e Iv. La sensazione è che nell’attuale situazione politica pidiota c’è troppa confusione e bisogna dare delle risposte concrete.

