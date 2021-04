CONTE, OGGI QUI, DOMANI LA,DOPO DOMANI NON SI SA.IL P. A C. .O TRALLALA.

Esatto come i cambiamenti del M5S sono fasulli e opportunistici perchè finalizzati solo a mantenere il potere. Loro,ad esempio, restano sovranisti ed euroscettici ma ora si fingono europeisti perchè hanno capito che con questa immagine per loro è più facile restare al potere in Italia (e avere meno problemi nelle relazioni internazionali). La lezione la impararono nel 2018 col Conte1..quando mostrandosi per quello che sono (cioè sovranisti ed antieuropeisti) fecero salire lo spread e furono sostanzialmente isolati in europa e nel mondo. Ecco solo per evitare tutto ciò ora si mostrano europeisti. Cioè sono dei paraculi pazzeschi..solo il PD e Bersani non lo hanno ancora capito o non vogliono capirlo.

Il direttore de la Stampa riporta il giudizio severo su Conte espresso dall’ emiro di Abu Dhabi, Mohammed bin Zayed, riferitogli da una fonte che definisce “primaria e autorevolissima che, sul terreno, ha istruito e segue da tempo il dossier libico – emiratino”.

L’emiro ritiene che i due incontri ufficiali sulla situazione libica, avuti con l’allora capo del governo italiano, furono di “sostanziale inutilità” e della sua ferma volontà di non averne altri.

Un colpo duro alla già compromessa immagine internazionale dell’ex premier, apprezzata solo dai suoi fedelissimi, ai quali poco importa del ruolo internazionale dell’Italia preferendo informarsene, si fa per dire, dalle veline bugiarde di Casalino.

Non abbiamo dubbi, riscontrando – fino ad ora – il fallimento della politica italiana sulla Libia e non solo, che abbia ragione il direttore de la Stampa, non certo sospettabile di tendenze renziane.

Quello che, tuttavia, è lecito chiedersi è perché Giannini ne riferisca solo ora e non l’abbia fatto, commentando l’inutilità di quegli incontri e come questo pesasse sul ruolo e l’immagine dell’Italia, a tempo debito.

Così come l’élite mediatica, non abbia avuto il coraggio di ricordare all’opinione pubblica le innumerevoli giravolte politiche di Conte che, nel giro di soli tre anni, ha cambiato atteggiamento, non sappiamo se anche opinione, sui fatti cruciali del mondo, relegando l’Italia al margine delle grandi decisioni, vitali per il pianeta.

Per due anni Conte ha fatto la spola tra la politica filorussa della Lega e quella filocinese del M5S.

Più attento a mantenere il suo inutile posto non ha detto una parola quando Salvini, ministro del suo governo, inneggiava a Putin nei giorni delle sanzioni europee per l’invasione dell’Ukraina.

Cosi come non ha redarguito Di Maio, ministro del suo governo, che volava ad incontrare e solidarizzare con i gilet gialli che mettevano a ferro e fuoco Parigi chiedendo la testa dell’alleato Macron.

Per non dire dell’opaca lieson con Trump, che lo incorona campione del piede in tre scarpe, confermando la peggiore immagine dell’Italia suonatrice di mandolino alla coda dei potenti. O Franza o Spagna purché se magna.

Fu tra gli ultimi capi di governo a congratularsi per la vittoria di Biden, come se sperasse fino all’ultimo nell’esito contrario.

Ma, lasciando Conte alle sue miserie, ci si domanda come faccia Letta a fondare il suo difficile impegno a riconnettere il PD con la realtà del Paese, affidando ad uno così il ruolo di partner privilegiato per il rilancio di qualcosa che, impropriamente, definisce centro – sinistra.

Cosa abbia di quella storia, pure travagliata, Conte, non lo sa nemmeno l’avvocato dei populisti. Forse solo lo spirito, opportunista e suicida, che, per molti, purtroppo animò quella stagione.

Il M5S è cambiato, sostengono al Nazzareno. Infatti ne continuano a parlare come se il “movimento” si fosse ravveduto conservando la sua forza. Ma i segnali dicono il contrario.

E’ cambiato il M5S, certo, e sta implodendo per questo. Ma sono proprio questi cambiamenti, repentini e opportunistici, che lo rendono inaffidabile, incerta la sua collocazione politica e imprevedibile la sua tenuta.

Se, poi, si aggiunge che dovrebbe essere diretto da un camaleonte senza storia, pronto a sventolare qualsiasi bandiera gli faccia comodo, cosa sarà? Su questo si fonderebbe il rilancio dell’Italia?

Conte non è il centro del centro – sinistra, è solo uno che vuole stare in mezzo, oggi qui, domani la.

