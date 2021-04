30 miliardi di nuovi aiuti per placare le piazze e la Lega.Ancora soldi per i bar, i ristoranti, i negozi e le attività chiuse. Massima prudenza di Draghi sulle riaperture.

Dati bancari parlano di quasi 2000 mld di euro solo nei conti correnti delle famiglie e imprese italiane, nel 2020 sono cresciuti di 120 mld e non é possibile siano i risparmi di chi ha un reddito fino a 30000 euro a meno che non abbiano nemmeno mangiato per un anno, piú dell 80% é propietario di almeno un immobile, sempre secondo l ABI pochi soggetti hanno intaccato i risparmi fino alla fine del 2020, sicuramente ci sono casi di difficoltà ma sono pochi, molto pochi, pare un pianto preventivo nella paura che questa situazione possa durare a lungo ma nel complesso il paese é molto lontano dalla canna del gas.

Si mio amico proprietario di tre ristoranti,,,tutti chiusi,,ma non va alla caritas,,,ma va nella sua villa nelle langhe in attesa delle riaperture ..ha chiesto i ristori spero che gli arrivino altrimenti non mi offre piu la cena, Si sui ritardi occorre mettere una toppa. Comunque si consoli con il monopattino, il tavolino rotante e la primula…Tutta robbetta costata centinaia di milioni di euro che potevano essere, anzi dovevano essere impegnati altrove. Probabilmente lei è uno dei supergarantiti che non si può lamentare, la invito ad infilarsi tra le fila che fanno alla Caritas, lì scoprirà una realtà a lei del tutto sconoisciuta, ed io che ne sono volontario glielo garantisco: CI RIMARREBBE MALE, MOLTO MALE…Venga, venga e magari porti il suo bisconte, un pasto caldo ci sarà anche per voi…

Renzi con ITALIA VIVA ha presentato al senato la mozione per sospendere il cashback e destinare i 5 miliardi già stanziati “per sostenere il tessuto produttivo e dare respiro alle caregorie economiche colpite dalle chiusure del governo”.Cose fatte dal CONTE, dopo il condono un altro regalo agli evasori.Ok non si smentiscono mai QUESTI QUA.,d’altronde li votano per questo,no? “Ma il sudiciume del vostro sudicio mondo non esiste – questo lo so – senza la mia approvazione”(brecht) E non romere i c….ni…sappiamo chi evade,,Anche se mi rispondi dicendomi chiudiamo un occhio…perche gli evasori non sono protetti,,,anche io ero uno di loro.,,,fanno bene a evadere… poi il milione di poveri,,,non li vedi solo tu,,,prima bisogna vedere il conto corrente,,,poi vedremo se sono benestanti,,,Anche io sono povero,,,ho dovuto vendere la mia seconda casa. Ma andate A.FAM. C..O.

Giusto per curiosità, ma cosa si intende per “canna del gas”?Basterebbe promettere ai ristoratori tutti i soldi che lo stato recupera dall’evasione fiscale fatta da questa categoria che non denuncia e evade. ultima modifica: da

