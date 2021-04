Il cambio di passo c è stato eccome , se ad oggi l’Italia ha somministrato oltre 11 milioni e mezzo di vaccini, dobbiamo ringraziare Draghi e il generale Figliuolo.

Mario Draghi, c’è qualcosa che non va.Vaccini lenti e rabbia sociale, aprile è il mese più difficile. Il premier fatica a imprimere un cambio di passo. By Gianni Del Vecchio

Sono anni che seguo questo giornale e sinceramente non riesco a capire cosa vuole ottenere dai vari governi che si susseguono. C’era Renzi e cominciarono a sparare su Renzi, venne Conte e cominciarono a sparare su Conte, poi venne Draghi. Per un mese lo hanno incensato, adesso cominciano a sparare anche su di lui! i mali vengono da lontano e lui non ha la bacchetta magica. Ma poi quale sarebbe l alternativa: IL RI Conte, Letta. Salvini, ma per favore non scherziamo. Gia tenere assieme quel coacervo di buffoni é un miracolo.

Non vi va bene mai nulla, con le vaccinazioni da Conte a Draghi si è assistita ad un’accelerazione di oltre il 300 per cento , con quasi 12 milioni di dosi somministrate. Ma non è ancora il momento di riaprire e concedersi il lusso di rilassarsi!

Certo che si poteva riaprire tutto, come hanno fatto in Inghilterra (ah no erano in lock down fino a ieri) in Francia (no, anche lì c’è una nuova chiusura) in Germania (fermi tutti, Merkel sta chiudendo tutto), allora dove? Potevano probabilmente promuovere i vaccini italiani (ah l’ha fatto il governo precedente?). M.A.FAN. C..O

E INNUTILE PROTESTARE ADESSO! Sarebbe stato risolvibile velocemente se qualcuno non avesse dormito nei mesi e governi precedenti.

Eppure la soluzione è semplice. Bisogna fare i CdM su Rete 4, visto che li tutti hanno la soluzione contro il Covid e la crisi economica ….in primis il VOSTRO amato Capitone… che adesso si nasconde dai ristoratori che ha illuso per 1 anno. E mi sa Che qualcuno stia dormendo ancora…nonostante il CAPITONE al governo… che continua a blaterare, cosa che sa fare benissimo!!! AL MINISTERO DEL LAVORO CHI C’E’ ? AL MINISTERO DELLA SALUTE CHI C’E’ ? Non mi risulta che i due ministeri siano ad interim affidati al capitone…Ma tanto per VOI PENTADEMENTI la colpa è sempre e solo di uno, anche quando sarà defunto ! NON PARLO DEL CAPITONE ! PARLO DEL RENZI, CHE HA FATTO MANDARE A CASA IL CONTE DEL GRILLO,ED E PER QUELLO CHE TUTTO VA A RILENTO, VERO CARI PIDIOTI.

Come ho detto qualche settimana fa, un vero governo di emegenza nazionale, doveva essere composto da tecnici competenti che intervenivano anche in via prioritaria sulle decisioni delle regioni che doveva intervenire prontamente sulla vaccinazione della popolazione, con un vero piano di vaccinazione straordinario, per portare fuori il paese dalla pandemia. Qui invece Draghi si è accodato alla politica italiana, ha continuato a lasciare quasi la gestione dei problemi italiani alla medesima politica che li aveva creati. Non so, ma mi sembra che Draghi sia la garanzia politica ed economica vivente per gli Europei che non si fidano dei politici italiani e che alla fine della fiera, fara pagare un pesante conto agli stessi italiani.

PS:L’Italia è prigioniera di una costituzione obsoleta che imbriglia i poteri del presidente del consiglio in lacci e lacciuoli e distribuisce il potere in modo così diluito che chi comanda non ha praticamente il potere di decidere nulla o quasi. Qualunque governatorucolo di regioni che magari hanno meno abitanti di una città ha il potere se non di veto almeno di quello di rimandare sine die le decisioni del governo centrale. Gli italiani però sono sempre in attesa del demiurgo che con un colpo di bacchetta faccia magicamente sparire inerzie decennali. Ma in questa attesa non si adoperano per cambiare queste regole obsolete, per svecchiare la nostra repubblica e a tutti i referendum sul cambiamento rispondono con un bel NO. A mio avviso più che sperare nell’arrivo del messia di turno l’italiano dovrebbe imparare ad essere meno conservatore e meno statalista.

POPOLO ITALIANO! Pare che siamo tutti nati oggi. Se si fossero eletti politici competenti, se si fossero pagate regolarmente le tasse, se la sanità fosse competenza dello stato e non delle regioni, se i presidenti di regione non facessero i fenomeni, se il lockdown fosse stato rispettato con rigore. Allora il debito non sarebbe disastroso, i ristori più sostanziosi, il covid controllato meglio, gli over 80 vaccinati e le riapertura probabili a breve. Ma naturalmente viviamo il presente, giornalisti compresi

Il cambio di passo c è stato eccome , se ad oggi l’Italia ha somministrato oltre 11 milioni e mezzo di vaccini, dobbiamo ringraziare Draghi e il generale Figliuolo. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo