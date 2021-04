Commercianti, partite Iva, cassintegrati: chi sono i nuovi poveri del Covid, da Milano a Palermo. “L’urgenza non è più il cibo. Ora chiedono aiuto per affitti, bollette e computer per la Dad”

Un anno fa, con il lockdown, le Caritas diocesane sono state travolte dalle richieste di aiuti alimentari. Poi nei centri di ascolto di Milano, Genova, Torino, Treviso, Roma, Napoli e Palermo sono arrivate persone che mai avrebbero pensato di non farcela da sole: la classe media che con la pandemia è finita gambe all’aria. E le necessità sono cambiate. Così è un nato un welfare parallelo a quello statale che comprende progetti di riqualificazione professionale, tirocini, finanziamento di piccoli progetti di lavoro autonomo

Questi articoli del Fatto ricordano le famose “lacrime di coccodrillo” per questo giornale, come in realtà per molti altri, di partite Iva, liberi professionisti, commercianti non importa nulla. La condizione pietosa in cui si trovano nasce da politiche suicide nate anni orsono e continuate ininterrotte sino ad oggi. Si è preferito coltivare il pubblico, i redditi di sussistenza, non si è voluto cambiare nulla nel sistema giuridico, di tassazione, burocratico. La verità è che anche un giornale come questo è di sistema e non fa nulla se non difenderlo. Fatevi una bella domanda, i figli ed i nipoti dei vari Napolitano, Mattarella, Draghi, gli infiniti appartenenti al clan (in senso scozzese) Letta, soffriranno per questa crisi oppure no visto che occupano comodi posti in statali, partecipate o multifunzionali varie? E queste persone sono le stesse che giornalmente ci raccontano di quanto è bello, sano e buono lo Stato.

OK: Solidarietà a chi soffre. Sono sincero, non ho molta simpatia per chi sta in “nero” e per chi evade le tasse. È vero però che in tanti casi lo Stato è assente, e quando è presente manifesta la sua presenza solo con un tentacolare apparato burocratico che soffoca chiunque ci finisca dentro. E gli aiuti non arrivano, o arrivano col contagocce. Vogliamo che tutti paghino le tasse, così da aver denaro per aiutare rapidamente chi è in difficoltà? La soluzione non è (solo) abbassare le tasse, ma piuttosto semplificare le procedure. NON DEVO aver bisogno di un commercialista o un consulente per compilare la dichiarazione dei redditi. NON DEVO perdere giorni solo per capire quale modulo presentare e come compilarlo.

E qui non dimentichiamo il FURBO ITALICO:Il 90% dei richiedenti non me la conta giusta. Marte non è abitato da esseri umani, quindi non vengo da lì; vivo in mezzo a questa gente da sempre, ci conosciamo bene o male tutti. Sarebbe sacrosanto controllare rigorosamente, come detta un giusto contratto sociale, le dichiarazioni di questa gente e i loro averi solidi e liquidi, perchè la pandemia, come qualunque emergenza in Italia, sta favorendo i furbi e gli evasori, a scapito di pensionati e stipendiati. Ritengo,come chiunque conviva in una società comune, pertanto un dovere democratico, ragionevole e giusto controllare la distribuzione sociale della ricchezza comune.

Guarda un pò, fino a 15 mesi fa milioni di partite iva dichiaravano 10.000 euro l’anno ma abitano in ville multipiano, mangiavano in ristoranti stellati, hanno automobili da 50.000 e oltre, andavano in vacanza in posti costosissimi alloggiando in alberghi a 5 stelle. Maghi della finanza che riuscivano a fare tutte queste cose con 10.000 euro di reddito annuo. Personalmente sono a favore dei ristori, al 33%, di quanto dichiarato nel 2019…e basta. Chiederanno lo sconto in albergo o andranno in un 3 stelle. Visto che sono maghi della finanza, con 3333 euro l’anno di aiuti sicuramente non moriranno di fame. Oppure il problema è che quei 10.000 euro dichiarati non erano veritieri? Ma tu guarda un pò cosa vado a pensare. In Italia, nota nazione di contribuenti onesti…

Piccolo riassunto della situazione fiscale in Italia (al 2017): – quasi il 50% degli italiani pagava meno del 3% di IRPEF – il 12% degli italiani pagava il 57% di IRPEF Quindi il i servizi, la sanità, le pensioni, ecc. già nel 2017 erano pagati in massima parte da una frazione minima di persone. Con la pandemia e la conseguente crisi economica la situazione è peggiorata, il debito pubblico è schizzato in alto. Aggiungiamo i condoni, i ristori e l’ulteriore debito per il Recovery Fund. In sostanza c’era (e adesso ancora di più) gente che usava servizi (trasporto pubblico, assistenza sanitaria, sussidi, ecc.) senza pagare un euro di tasse, ovvero poveri veri o finti, evasori totali o parziali, lavoratori in nero, ecc. ecc. E c’era (e adesso ancora meno) gente che ha sempre pagato le tasse anche per chi non le pagava. Quanto credete che questa storia possa continuare dopo la pandemia e la crisi economica conseguente? Siamo prossimi al gran botto finale.

