VACCINI, UNA VICENDA DA CHIARIRE: Come si diceva una volta a proposito delle stragi “si faccia piena luce”.

Ma la magistratura di fronte a certe dichiarazioni continua a non fare indagini ,già ma non è Renzi per questo tutto tace vedi Arcuri. Mi fa sorridere la frase che ora nascondendo la realtà diranno ” … ognuno tragga le sue conclusioni”. Un popolo di ciechi ultrà è capace di trarre conclusioni? Se avesse saputo fare questo semplice esercizio logico, probabilmente non ci sarebbe stato il rimpianto Continiano, ne questo odio-guerra a Renzi. GENTE! Per i vaccini Conte ha giocato al ribasso col braccino corto, mentre per banchi inutili, mascherine far locche, cashbak, navigator ha sperperato miliardi, pensiamo solo che aveva dato l’avvio al progetto primule, inutile e costoso e che avrebbe rallentato vieppiù la campagna vaccinale. Ora i danni sono da rimediare, i soldi sono stati sperperati, i vaccini hanno problemi seri, e ogni cosa da decidere per Draghi diventa difficile e pericolosa. Ma per fortuna conte e Arcuri sono stati messi in cantina. Ma il loro posto sarebbe la gattabuia

VACCINI, UNA VICENDA DA CHIARIRE

Piero di Lorenzo, Amministratore Delegato della Irbm di Pomezia, l’industria farmaceutica produttrice di uno dei componenti del vaccino Oxford – AstraZeneca, ha dichiarato ieri notte a Porta a Porta di avere messo in contatto, a suo tempo, il governo Conte con l’Università di Oxford che si era dichiarata disponibile a far partecipare l’Italia ad un accordo, sul genere di quello stipulato con USA E UK, che le avrebbe dato un vantaggio nella fornitura del vaccino

La somma richiesta per la partecipazione italiana era di 20 milioni di euro subito e 50 nei mesi successivi.

Il governo italiano declinò l’offerta adducendo motivi burocratici che non gli avrebbero consentito di erogare ad una Università straniera tale somma in così breve tempo.

Il vice direttore de il Sole24Ore, Roberto Bernabò, ha spiegato che il motivo per il quale gli Usa e l’UK hanno potuto contare su una larga disponibilità di vaccini è che quei governi avevano partecipato al finanziamento delle case farmaceutiche già nella fase della ricerca.

Dunque è improprio dire, come è stato detto, che avessero pre acquistato le dosi e, per questo, sarebbero stati favoriti a scapito degli altri acquirenti. Il fatto è che quei governi sono diventati, prima ancora che il vaccino fosse perfezionato, finanziatori della ricerca, avendo accettato il rischio di un esito negativo dell’operazione.

Gli Usa investendo 5 miliardi di dollari, dei quali 1 andato ad Oxford – AstraZeneca, l’UK con 1 miliardo di euro andato tutto all’Università inglese.

Si trattava, per l’Italia, come sostiene di Lorenzo, di accettare il rischio, tutto sommato calcolato, di un investimento che sarebbe stato ripagato ampiamente dalla priorità concessa a chi avesse sostenuto la ricerca.

Se di Lorenzo ha mentito sia chiamato a risponderne, se ha detto la verità non sarebbe altro che la conferma di quanto sia stato giusto sostituire Conte a capo del governo e di quanto sia difficile, oggi, riparare i guasti prodotti.

Che, solo considerando la campagna vaccinale, attengono tutti alla difficoltà di approvvigionamento del vaccino, una questione tutta a carico del governo Conte che, confermano da Bruxelles, partecipava con un suo rappresentante al gruppo di lavoro che trattò con le case farmaceutiche e partecipò alla redazione dei contratti.

Non aggiungo altre considerazioni, ognuno tragga le sue conclusioni.

Sulla questione sicurezza di questo vaccino c’è poco da aggiungere a quanto sia l’EMA (europea), sia l’AIFA (italiana) vanno ripetendo da mesi: il vaccino Oxford – Astra Zeneca è tra i più efficaci e sicuri in quanto i casi di trombosi verificati, per i quali non ci sono evidenze di un collegamento con l’iniezione del farmaco, sono nell’ordine di 1 ogni poco meno di 1 milione di vaccinati.

Cioè ha meno effetti indesiderati di moltissimi medicinali da banco di larghissimo consumo come, ad esempio, gli antipiretici al paracetamolo (Tachipirina) o all’acido acetilsalicilico (Aspirina).

In ogni caso Oxford – AstraZeneca non ha minori rischi di altri vaccini ed è più probabile morire di Covid che di vaccino.

VACCINI, UNA VICENDA DA CHIARIRE:

