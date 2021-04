Figliuolo, Matria e Patria

Michela Murgia sul Generale Figliuolo: “A me spaventa un commissario che gira con la divisa, non ne ho mai subìto il fascino. Non mi sento più al sicuro, ci spaventa di più”

Michela Murgia scatena nuove polemiche paragonando Figliuolo a un militare sudamericano e degradando l’Italia a “stato libero di Bananas”. Le sue accuse contro il generale in mostrina lanciate in tv scatenano la solita canea. I sovranisti denunciano il vilipendio della bandiera e certi progressisti si scatenano contro patriarcato e militarismo.

Ritenere le forze armate manifestazione di quell’eterno Urfascismo patriarcale e sessista teorizzato da Umberto Eco è un’ingenuità. Qualsiasi ordinamento giuridico, anche di ispirazione socialista e rivoluzionaria, ha bisogno dei militari, cioè di quel corpo a cui spetta il monopolio della violenza legittima che lo Stato può esercitare nei casi previsti dalla legge.

Nelle democrazie, i militari dipendono dalla politica e non sono un autonomo potere, perversione che capita durante i golpe.

La divisa che ti soccorre in caso di terremoto o di alluvione non ti fa paura. I ragazzi in divisa che in poche ore mettono su ospedali da campo, portano da mangiare, portano tende per farti dormire non spaventano. I ragazzi in divisa che guidano camion pieni di morti per Covid non spaventano. A capo di questi ragazzi in divisa c’è un generale che coordina. Rispetto per le divise che non spaventano e tanto meno fanno ridere come dice un grande giornalista che non e il tuo amico TRAVAGLIO.

Tutta la vostra retorica tecnocratica si basa sul dispotismo illuminato, sull’idea che una volta “affidati” si possa inserire il pilota automatico, ma non è così! CERTO! Non ci salveranno le Divise, i Tecnici o le nuove Aristocrazie inventate dalla narrativa delle burocrazie,Sono certo dopo questa batosta pandemica ritroveremo il presente e magari costruiremo il futuro, facendo scelte “politiche” sulla distribuzione della ricchezza, sulla scelta degli investimenti magari a favore di cultura, sanità, giovani, transizione ecologica e sull’abbattimento delle tante molte prebende che ancora sopravvivono, vedasi ad esempio le accise e le tasse speciali con le quali stiamo ripagando debiti degli inizi del 1900 e sicuramente anche organizzando in maniera efficiente ed efficace la distribuzione e soprattutto la somministrazione dei vaccini.

