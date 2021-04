Sul M5S Letta ascolti Renzi

GIA! Molte volte il Pd avrebbe fatto bene ad ascoltare Matteo Renzi. Da alcuni mesi, però, alcuni consigli del rottamatore potrebbero essere proficuamente seguiti al Nazareno. Lo dimostra quanto accaduto con la nascita del governo Draghi e lo conferma il recente incontro avvenuto tra Enrico Letta e Matteo Renzi.

Il tema al centro del colloquio è stato quello delle prossime elezioni amministrative. Letta è molto deciso a consolidare l’alleanza con il M5s a guida Giuseppe Conte, in parte, forse, allettato da alcuni sondaggi, in parte accattivato dalla strategia teorizzata da Goffredo Bettini e in parte affascinato dall’idea di riproporre l’antico feticcio dell’Ulivo. Si tratterebbe, cioè, di certificare il passaggio dal centrosinistra al “centropopulista”.

Preferire una join-ventures con i Grillini, equivale ad un contratto di interessi di parte volti ad una rassicurante posizione di non belligeranza, ancorchè una partnership di programmi e posizioni che appaiono poco perseguibili data la natura movimentista, ora mascherata da responsabilità istituzionale. Male non ascoltare Renzi, che è si divisivo, ma sincero e pragmatico.

Caro pdiota se vuoi trasformare i tuoi porgetti politici in leggi e provvedimenti deve avere gente fidata sugli scranni. Per farla breve, dunque, voi trovate scandalosa una cosa perfettamente normale. A ben vedere di scandaloso c’è solo la vostra incapcità di riconoscere un politico di razza, che, dunque, si vede costretto fare le capriole per salvare questo povero paese di ingrati .

Queste manovre, seppur lecite, mi ricordano tanto i cari vostri amici grulli SETTARI , che per evitare di rimanere col didietro senza sedia HANNO SGOVERNATO CON CIUNQUE e ora cercano di candidati nelle file o liste PD. Ripeto: nulla di illegale, ma da un “politico di razza”, non mi aspetterei una certa necessitá….

Due cose semplici, semplici …Intanto dal 2018 alle prossime amministrative è passato un “secolo”, se non in ordine “temporale”, perlomeno in ordine “politico”.

La seconda cosa, vorrei capire su quale presupposto, fare una alleanza (dove e quando possibile in base alle leggi elettorali non tutte uguali) con il M5s, si dovrebbe fare il pieno a sinistra.Quale matematico algoritmo assicura che chi non voterà il m5s voterà per il Pd…. aggiungo la terza … che il Pd debba ritrovare il suo “popolo” lo è a prescindere sia che si allei con il M5s o anche no ! La Storia politica dice che il Pd può ambire ad avere qualche posibilità di successo solo se cerca delle sponde al Centro ( anche se questo e sparpagliato),non alleandosi con la SINISTRA ( che vale anch’essa poco,,ma questo nessuno lo dice), nè coi SETTARI DESTROIDI grillini,che fanno più danni che benefici.Guardate solo chi sono quelli che sono andati a Palazzo Chigi ( salvo la parentesi D’Alema,lui sì che rottamò il povero Prodi) nessuno proviene dalla sinistra storica, perchè? Il Paese è più di centrodestra che di sinistra,da sempre.

p.s. i grillini poi alle votazioni locali,valgono come il due di briscola. La Politica non e’ fatta per egocentrici seriali , quando ciò e’ avvenuto a volte sono avvenute pericolose degenerazioni al netto della buona fede dell’egocentrico di turno.

