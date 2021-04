Clima, se la pandemia ci ha insegnato qualcosa è la differenza fra sogni e realtà?

Ormai è acclarato che il miracolo scientista della crescita sostenibile è soltanto un imbroglio: da quando è stato formulato ad oggi il consumo di risorse e la produzione di scarti sono letteralmente esplosi. In un sistema finito come il nostro pianeta per gli stessi principi di conservazione e non creazione, per i principi dell’economia e dell’ecologia esiste un punto di equilibrio oltre il quale si va in debito ed esiste un punto di non ritorno che porta al collasso del sistema. Il concetto di crescita sostenibile contraddice i principi fondamentali delle discipline scientifiche. Il povero Naess ha cercato in tutti i modi di far ragionare la setta degli scientisti senza esito. La ricchezza dl pianeta è posseduta da una piccola percentuale di persone e la ricerca scientifica e lo sviluppo tecnologico sono rivolti quasi totalmente verso la creazione di beni voluttuari volti a soddisfare i capricci di costoro. La pandemia, contrariamente a quanto affermato sa tanti BLABLABLA. ha mostrato soltanto che la maggior parte della popolazione mondiale è come è sempre stata sempre stata vulnerabile ed esposta in prima linea in caso di crisi. Tutti abbiamo pulsioni infantili che suggeriscono di fare quello che ci pare, ma la maturità significa fare i conti con la realtà e così come un genitore deve saper proibire la crema spalmabile ad un figlio obeso e diabetico, altrettanto gli educatori e gli insegnanti avrebbero il dovere far capire ai giovani che felici o no è ora di fare un passo indietro.

