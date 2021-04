ROMANI. Non vi deve sfuggire il disegno generale che sostiene, più o meno bene, qualunque declamata buona intenzione. Sono contro chi usa Roma come merce di scambio. Servono programmi! Conoscete il programma di Zingaretti? Fin’ora l’unico che da mesi lavora nella citta’ sul programma e’ Calenda.Romani vi serve Calenda , nonostante le sue uscite contro Italia viva e in particolare a renzi , ma qui bisogna giudicare le capacità organizzative e politiche di un uomo , non se è simpatico o antipatico.

CON LA TESTA IN CAMPIDOGLIO.

L’eventuale candidatura di Zingaretti al Campidoglio sarebbe la prosecuzione della linea Bettini con altri mezzi.

Vista l’impossibilità di Conte a “ridurre alla ragione” Raggi e l’insistenza di Grillo nel cercare di rincollare i cocci almeno in parte, l’amico Zingaretti garantirebbe ai grillini un, più o meno, tacito accordo a convergere su chi passasse al secondo turno, riservando allo sconfitto posti in Giunta, e un altro, più o meno esplicito, su uno scambio Comune Regione con la Lombardi alla presidenza del Lazio. Che, in caso di vittoria di Zingaretti a Roma, diventerebbe il più eclatante esempio della realizzazione dell’alleanza strategica tra M5S e PD.

Rientrerebbe, così, dalla finestra la linea che la segreteria Letta aveva adombrato di voler fare uscire dalla porta. Quella di una alleanza più problematica col M5S, che la cupola romana del PD non condivide.

Nella partita dei Comuni, in particolare Roma, Letta si gioca la capacità della sua, per ora, quasi segreteria, più che guardando l’esito del voto, verificando il modo e le candidature con le quali ci arriverà.

Se le cose stessero così c’è da riflettere sulla solidità del sistema Italia dopo la pandemia e sul corso di applicazione del PNRR, che l’asse M5S e PD vorrebbero garantire, diretti da un avvocato disastroso e un ex PdC che sembra sempre risentire il fascino delle prediche in riva allo stagno.

Ma, soprattutto, che c’entrano i romani in tutto questo? Perché la loro città dovrebbe essere trasformata in un oggetto di scambio politico di potere che non ha niente a che vedere col bisogno vero di rilancio della sua esistenza?

La posta in gioco a Roma non è il successo o meno della sperimentazione di formule politiche da far valere nelle lotte interne ai partiti e tra di essi a livello nazionale. Basta! Roma non è il vostro cortile di casa!

Per questo la candidatura di Calenda Sindaco di Roma garantisce prima di tutto ai romani che la città sarà governata non solo da chi sa fare le cose, ma ha la testa in Campidoglio e braccia e gambe al lavoro nella città, rispondendo di questo solo a loro.

CON LA TESTA IN CAMPIDOGLIO.

