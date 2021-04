Commento centrato. Come sempre quando si usa il cervello e la ragione.

Era ovvio! I Pentastellati sono solo e sempre arroganti e incapaci: tutto fumo e niente arrosto, vuote chiacchiere senza sostanza. In questi anni di governo non hanno concluso niente di buono e solo peggiorato la situazione. Conte li rappresenta tutti perfettamente!

“Dopo l’offerta di Florentino Perez per l’acquisto della totalità del capitale di Autostrade è giusto domandarsi cosa sta accadendo e quali saranno gli sviluppi della vicenda Aspi.

Ho letto che l’imprenditore spagnolo propone una sorta di polo europeo delle infrastrutture. Certo, sarebbe davvero incredibile che il disegno portato avanti da Conte e dai 5Stellle sulle autostrade avesse come unico risultato quello di far passare le autostrade in mano spagnola, per giunta dopo che in ben due anni e mezzo né il governo Conte 1 né il Conte 2 assumessero alcuna decisione su un dossier fondamentale. In questo caso, ci troveremmo davanti agli esiti paradossali a cui va incontro chi si fa guidare solo dal massimalismo e dal populismo.”E….alla fine l’unico risultato sembrerebbe l’acquisto di CDP di Aspi, versando ai Benetton più di 4 miliardi.Badate bene non 4 miliardi per mettere in sicurezza le autostrade, per una riduzione dei pedaggi, per assumere personale, per le persone che hanno perso qualcuno o qualcosa…no perché qualcuno che ha deciso di mandare via i Benetton senza sapere le procedure di certi o di tutti i contratti statali regionali e provinciali….Si sono incomperenti in tutto,ma non del blaterare panzanate da bar dello spor di quarta categoria, che sono pure i loro elettori che frequentano tali universita del sapere, si del spere e fare solo cazzate.

ASPI: SE ATLANTIA IN MANO SPAGNOLA: ESITO PAREDOSSALE

