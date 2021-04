Sono al capolinea, un loro suicidio collettivo non mi meraviglierebbe. Questo giornale non ha più nessuna dignità…Tanto ormai devono rassegnarsi o cambiano o falliranno.Ma questa si chiama ossessione !!! E finitela !!!!Quanto devono pagare ancora , queste persone , per essere giornalisti , brillanti e competenti ? Siamo alla persecuzione più abietta !!!! Si inventano di tutto per continuare a smerciare la loro merda quotidiana, si faccia per una volta sentire la magistratura, in ogni querelare sempre!!!

Lo stalking maledetto del fattaccio, non da’ tregua alla Boschi. Maria Elena serve un’azione penale.Siamo alle solite.Il Falsoo Quotidiano è il peggiore giornale..che ci sia …vive di falsità rancore è odio …per questo no è credibile ..! PURTROPPO VIVE CON I soldi dello Stato , Tanto e vero che il Governo Conte gli a dato Due Migliardi di sovvenzione ,non li a dati solo a loro ma a tutti i Giornali questo e quello che fa più male ! Travaglio con il DALSO QUOTIDIANO e compagnia raggiante pensano di fermare le idee e la libertà con fango, più né vomitano più si affossano e più dimostrano la loro disonestà.Le querele sono la miglior via per difendersi dalla vigliaccheria. Chissà con quale scopo tira fuori queste false pabzane, forse Renzi sta per annunciare qualcosa di importante e questi mettono le mani avanti per inquinarne l’eco.

Boschi, hai tutta la mia solidarietà , quelli del fatto sono personcine che non si possono immaginare, squallide figure che sono avulse da odio verso il prossimo , in malafede . Fa bene a quererarli, avrà l’ appoggio delle persone oneste e perbene che hanno sani principi e che amano la verità. W Italia viva casa libera nell’ idee

Boschi: “Il Fatto ha allucinazione”. E non esclude querela.

“Il Fatto Quotidiano oggi apre il proprio giornale con un presunto scoop che definire ridicolo o assurdo è riduttivo. Non ho mai parlato con la persona che Il Fatto Quotidiano oggi presenta in prima pagina, né ho risposto ai suoi continui messaggi”. Lo dice Maria Elena Boschi riferendosi alla notizia pubblicata da Il Fatto: l’ex tesoriere della Lega Gianmario Ferramonti avrebbe promesso un milione di voti in cambio della caduta del governo Conte.

“E del resto questa stessa persona – priva per quanto io sappia di alcun ruolo e potere – si lamentava perché neanche rispondevo alle sue considerazioni: del resto ricevo sul telefono, via email, sui social centinaia di messaggi da sconosciuti privi di alcuna credibilità sugli argomenti più disparati -prosegue la capogruppo di Iv alla Camera-. Trovo surreale che mi si attribuiscano le opinioni di chi mi scrive e che si definiscano colloqui dei messaggi senza risposta”.

“Quanto alle mie posizioni sul governo Conte esse sono state sempre pubbliche e ufficiali, a cominciare dai vari incontri con l’allora premier a Palazzo Chigi e dalla mia partecipazione alla delegazione ufficiale di Italia Viva nelle consultazioni al Quirinale con il Presidente Mattarella prima e poi nelle consultazioni con i presidenti Fico e Draghi. Quello che pensavo della crisi l’ho detto in tutte le sedi istituzionali e nelle numerose interviste rilasciate”, aggiunge la Boschi.

“Confondere le allucinazioni con gli scoop significa che alcuni organi di informazione vivono purtroppo una crisi profonda che mi dispiace, come cittadina e come sostenitrice di una informazione di qualità. Mi riservo, ovviamente, di tutelare la mia immagine nelle forme e nelle sedi più opportune”, conclude Boschi.

Boschi: “Il Fatto ha allucinazione”. E non esclude querela ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo