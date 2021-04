Non ho ancora capito COSA VOGLIONO POPULISTI E SOVRANISTI se non sentirsi dire quello che vorrebbero ma che non si può realizzare.

I POPULISTI MESSI IN UN ANGOLO SI DIMENANO E SPUTANO FIELE DICENDO. Gli illusi del tramonto del populismo in Europa farebbero bene a ripensarci.In Italia i sondaggi continuano a premiare i sovranisti, in Ue Merkel e Macron perdono peso. Rimane il solo Draghi, e il flop vaccini complica tutto.Senza amettere che il flop vacini la fatto il loro CONTE.E Draghi sta a fatica risolvendo il gap CONTIANO.

POI SOSTENGONO CHE: Finchè governate male (tre mesi del governo draghi) e continuate a pensare solo agli interessi dei potentati economici, i populismi, i sovranismi, la rabbia della gente, andranno alle stelle. Finchè cercherete di tenere buona la gente con il credo del politicamente corretto e del buonismo che dovrebbere narcotizzare le opinioni pubbliche, non avete speranza, in quanto la gente è stanca e stufa di belle parole e cattivi risultati.Essere Buoni ed Ubbidienti non paga tanto, vedi quello che succede negli altri Stati Europei, che la nostra stampa di regime non fa vedere. In Spagna, Germania, Francia ed altri paesi, ogni giorno ci sono manifestazioni contro il sistema, ma noi facciamo finta di non vedere. Anche da noi, appena ci sono state le manifestazioni per motivi seri, tutti si sono indignati, ma dove vivete, la gente campa di aria e buonismo.

No cari è il sistema in cui tutto va bene, in cui quando ci sono, come sempre, i fallimenti, si usa la tecnica del rilancio, in buona sostanza oggi è stata una disfatta, ma domani ci rifaremmo, poi tutto tace in attesa della successiva disfatta, mai nessuno è responsabile, mai nessuno ha un minimo di dignità per ammettere i loro fallimenti. Poi quando, le cose si mettono male, ci sono i classici appelli alla responsabilità, alla coesione al spirito di sacrificio di tutti, mentre loro continuano a rubare, sperperare e dilapitare. In quanto, alle mascherine e alle restrizioni, ti ricordo che fino ad oggi gli italiani sono stati altamente responsabili, in cambio cosa hanno ricevuto, una serie di indempienze, inettitudine ed incapacità, tanto acclarate che alla fine, vista la mala parata, li hanno costretto al rivolgersi al salvatore della patria, anche Lui in evidente affanno. Per cui prima di dire agli altri che non hanno idee, pensa a te che non vedi la realta che c’è fuori dalla tua finestra, oppure appartieni alle categora dei priveligeta e dei protetti a cui hanno dato pure l’aumento di stipendio.

Non ho ancora capito COSA VOGLIONO POPULISTI E SOVRANISTI se non sentirsi dire quello che vorrebbero ma che non si può realizzare.

Cari SOVRANISTI,se un carro ( l’Europa) ha solo una ruota ( la moneta),,su un sentiero pieno di sassi ( i nazionalisti),quanta strada può fare ? Forse e dico forse,con la discesa della pandemia e coi soldi che l’Europa metterà a diposizione nel prossimo futuro,altri saranno gli scenari ..almeno si spera,perchè ,effettivamente,lo scenario politico europeo, a guardarlo ora, è desolante.Non oso immaginare che ci potrebbe succedere in mano a queste destre,parlare di guerra intestina,non è esagerato.

p.s. la scena da Costanzo della Valchiria Meloni dice tutto,sia la sua risata isterica, a proposito dell’omofobia,sia lo sguardo attonito di tutti gli astanti , un silenzio assoluto , Mughini che si agitava,mettendosi le mani nei capelli e Costanzo a far abbassare subito il sipario( io,una scena del genere in 70 anni non l’ho mai vista)

MA CERCO O PROVO A RISPONDERVI.CI Dite CHE “tenere buona la gente con il credo del politicamente corretto e del buonismo”

Vuoi mettere, da` molta piu` soddisfazione essere cattivi, spietati e violenti. Ed essere scorretti, incivili e disonesti.

Usate il termine buonismo, che gia` di per se` e` generico, in maniera ancora piu` generica. Lo stesso dicasi per il politicamente corretto. Probabile che lo facciate per nascondere una forte carenza di ragionamento non solo politico ma anche umano. E ci mettete dentro tutto quello che vi pare, compresa la stupidaggine dell`obbedienza. Non vale la pena fare una discussione approfondita sulla complessita` dei fatti e sul loro essere, spesso, paradossali e contradditori. Dico solo una piccola cosa : coloro che manifestano contro chiusure e ritardi vari sono sovente gli stessi che vanno in giro senza mascherina e che, in generale, si franno i loro comodi senza alcuna responsabilita` verso gli altri. Scontati gli errori che sono stati fatti, per imprevidenza e anche per poca perspicacia, ma se la gente avesse avuto comportamenti piu` saggi, anziche` invocare ad ogni momento il tutti liberi, a quest`ora la situazione sarebbe sotto controllo.

Almeno dovreste essere estremamente grati di vivere in un “sistema” in cui a quelli come voi viene permesso (in nome della sacrosanta liberta` di pensare e di esprimersi) di esternare tutto il cumulo di fesserie che vete scritto qui sopra. Sono costretto ad essere banale e a citare un vecchio e popolarissimo detto italiano : evita di discutere eccetera eccetera per non essere trascinato nel territorio dove voi sguazzate fin dalla nascita. Esattamente quello che mi accingo a fare. Ma con i vostri al governo non la passersti tanto liscia.

“Se non ricordo male vivete in un posto dove democrazia e libertà ci sono”

Per la verità, mi sono recentemente trasferito nel Giardino delle Esperidi, per via di un tizio che avevo conosciuto a Indore ed era amico della ninfa Aretusa…si sta bene, Zeus, che formalmente sarebbe il padrone non da’ fastidio, anzi forse è morto…siamo liberi, della democrazia non ci importa, visto che non c’è il demos….salutami tua zia sovranista.

PS:Gli italiani hanno poco di cui lamentarsi nei confronti dell’Europa. Invece moltissimo nei confronti di se stessi.

Siamo una nazione con un gigantesco debito pubblico, non siamo neppure stati capaci, per decenni, di utilizzare i fondi stanziati dalla UE per l’Italia, il sistema politico italiano non riesce a riformare il paese. E si conosce il perche e da chi e causato (sovranismo di destra e sinistra)

In realtà siamo una palla al piede dell’Europa, un paese che divora le sue risorse, che sopravvive grazie all’Euro, altrimenti farebbe una fine peggiore della Turchia, dove l’inflazione galoppa e la lire non vale niente.

