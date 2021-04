Per invertire il mercato del lavoro, serve investire sul suo vero valore precipuo: le persone

“Lavorare meno lavorare tutti”? “Formare per occupare”? Formule vecchie: al lavoro serve altro. Riccardo Maggiolo

“Lavorare meno lavorare tutti”? “Formare per occupare”? Formule vecchie: al lavoro serve altro | L’HuffPost (huffingtonpost.it)

A me non convince proprio.

E nemmeno comprendo come utilizzando la formula “lavorare meno per lavorare tutti” non possa poi essere accompagnata da quello che l’articolo sottolinea.

Il “vero valore precipuo: le persone. possono comunque essere complementari a tempi di lavoro ridotti.

E nemmeno mi trova d’accordo l’affermazione che il lavoro non sarebbe “finito e scarso” e che ce ne sarebbe per tutti, formati o meno. Per quello che mi consta, visti i progressi tecnologici, robotici scientifici, informatici, della stessa futura intelligenza artificiale, il laovoro sarà sempre più scarso, anche e soprattutto in presenza delle ondate migratorie.

A me pare che il discorso senta ancora del vecchio comunismo.

Allo stesso mi pare strano che indichi un periodo di dieci anni, dal 1984 al 1994 come se non fosse, in quegli anni, successo nulla.

Sono forse gli anni dove l’impulso di un progresso tecnologico scientifico ha cominciato a macinare successi.

Saranno miei limiti, ma non ho capito niente,che signifiva “investire sulle persone “? Come?Chi lo dovrebbe fare? Certo che le singole ” ricette”miracolistiche non servono un granchè,perchè il problema è complesso e dipende da una marea di fattori : leggi, imprenditori,funzionalità dell’apparato pubblico,scuole ..e dagli stessi individui,se hanno voglia di emanciparsi,di essere duttili a cambiare anche mestiere,a formarsi ( anche autoformarsi) continuamente…per arrivare a non essere ” licenziati”,ma a licensiarsi da sè,perchè ha sempre altre opputunità e prospettive.

p.s.io ho una amica che si è sempre licenziata da sè,col dispiacere sempre delle imprese ,piccole e grandi per cui lavorava.Non ha paura di cambiare mestiere e anche Paese.Ha finito per fare impresa da sè col suo compagno in Spagna e non ha obbligo di sede.Per inciso,le mancava solo la tesi per laurearsi,ma non l’ha fatta,perchè dice che quel pezzo di carta,non le serve. Oserve per far vedere che sei pronto. Ma e un inganno per te,per l’azzienda,per il mondo del lavoro, si perche sei un teorico ma un incompetente di fatto.

Ma il vero punto di debolezza del ragionamento “Formare per occupare” è un altro: il fatto che il mercato del lavoro cambia velocemente, e formare una persona richiede mesi se non anni. Che senso ha formare qualcuno sui desiderata odierni delle aziende quando domani probabilmente cambieranno? – È già successo: ricordate come una decina di anni fa sembrava che il futuro fosse tutto nel terziario digitale e oggi ci lamentiamo dei giovani che vogliono fare i social media manager o gli startupper quando c’è bisogno di tecnici per l’industria 4.0?

Ma soprattutto, formare una persona su qualcosa che non rispecchia i suoi valori, i suoi interessi, le sue competenze ma solo sulla base di una presunta occupabilità futura creerà lavoratori di qualità nel lungo termine? O persone via via più frustrate e disorientate, e quindi più prone a perdere il lavoro e con meno capacità di ricollocamento? Risolverà i nostri problemi sociali e produttivi creando una forza lavoro aggiornata ed efficiente o rischia di aumentare la rigidità del mercato e le esternalità negative di milioni di lavoratori frustrati e insoddisfatti?

Il guaio è che troppo spesso ci rappresentiamo il mercato del lavoro sulla base della sua parte più visibile: quello delle grandi aziende di solito tecnologicamente avanzate, che cercano spesso lavoratori “pret-a-porter” e per inserimenti lavorativi temporanei. Ma nel mondo del lavoro reale, fatto quasi esclusivamente di piccole-medie aziende, si dà per scontato che un nuovo arrivato dovrà imparare nel tempo: d’altronde, ci sono talmente tante e tali specializzazioni e modi diversi di lavorare oggi che è impensabile che la scuola o chi per essa formi persone già “pronte all’uso” – a meno che non si tratti di lavoro di scarsa qualità.

Insomma, il problema vero non è la mancanza di competenze, né spesso di fondi: il problema è che manca la di fiducia. Fiducia delle aziende in sé stesse e dei disoccupati in sé stessi, ma soprattutto gli uni verso gli altri. Finché penseremo che il lavoro è una materia scarsa e che le esigenze emotive e motivazionali delle persone sono secondarie nella ricerca e nel mantenimento del lavoro, non ne usciremo. Anzi, rischiamo di rendere ancora più profonde quelle gravi ferite sociali ed economiche che già rendono fragile e diviso il nostro Paese.

È sempre più urgente invertire il mercato del lavoro investendo non su vecchie formule consolatorie, ma sul suo vero valore precipuo: le persone.

Per invertire il mercato del lavoro, serve investire sul suo vero valore precipuo: le persone ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo