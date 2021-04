Spagnole e con Benetton dentro. Il futuro di Autostrade, nel mutismo M5S.Le autostrade italiane diventerebbero così spagnole, poi europee con la fusione tra Abertis e Autostrade. Dentro il nuovo polo ci sarebbe ancora Atlantia. Tradotto: i Benetton uscirebbero dalla porta e rientrerebbero dalla finestra.

Questoi sono grandi successi del M5Storditi,.. finita la povera’, Benetton fuori dall’autostrade, i navigator creeranno milioni di posti di lavoro,.. se vuole ci sono altre 140 perle come questa!!!

Che i 5 S fossero dei ridicoli falliti non ci sarebbe necessità di ribadirlo e che adesso stiano zitti è normale cosa hanno da dire e promettere mettiamole in fila le loro promesse fallite, TAP,TAV,Autostrade, raevisione del collocamento con i Navigator e chi più ne ha più ne metta ci lamentavamo della casta ma casta oggi sono loro con la massima incapacità di fare e pensare ,come il TAP, TAV, ILVA ecc. sono, i 5 S degli emeriti buffoni, promettono e dicono non sapendo come stanno le cose…Di Battista “in 15 giorni fermremo il TAP” fortunatamente è stao allaciato ai gasdotti di Snam. Le basta come esempio per farle capire quanto sono incapaci ed arroganti. Eppure c’è gente come Lei che ancora ci crede. Illuso.

I fatti, politici ed economici, continuano a “ridicolizzare i 5S” e tutte le loro urla nel considerare le autostrade un asset strategico, per via della loro sbornia statalista. Bravissimi ( o, meglio, pessimi) nello sbraitare contro tutto e contro tutti, ma tragicamente incapaci di realizzare qualsiasi cosa che non sia un disastro – dal reddito di cittadinanza alla decurtazione dei parlamentari.Speriamo che il sole estivo riesca a liquefare quelli che sono rimasti, Letta permettendo.

Ma il Beota SETTARO GRULLO SOSTIENE! Abbiamo dovuto cambiare il governo per poter regalare di nuovo le autostrade ai Benetton.

Draghi cosa dice, a proposito di mutismo?

Beota SETTARO GROLLO guarda che sono i tuoi cari grullini che hanno venduto la pelle dell’orso prima di averlo catturato,.. ed adesso la colpa e’ di Draghi?? Patetico Grullo

Come si dice… piove sul bagnato…

Per il salasso dei voti non c’era nemmeno bisogno della vicenda autostrade. E’ già in atto da un paio di anni per un fallimento politico epico. Il 2018 era solo un fuoco di paglia.

Come dicono a Napoli… stavano bruciando solo le pampuglie.

Però che meravigliosi ragazzi. Com’era il programma? No tav, No tap, No vax, No Benetton, No prescrizione reati. CARO Beota SETTARO GROLLO QUANDO CAPIRAI CHE! Il compito della politica non consiste nell’entrare nel merito degli assetti proprietari o nell’indicare il compratore di pacchetti azionari a lei più o meno gradito. Il compito della politica, irrinunciabile, consiste nell’emanare regole valide per tutti e di farle rispettare.

ORA: Considerato che le autostrade spagnole sono, dopo quelle greche, le più belle in Europa, ben vengano uno, due, cento, mille spagnoli.

In alternativa si rendano legali e trasparenti le procedure d’appalto, così da far rientrare in Italia le imprese costruttrici oggi di fatto obbligate a lavorare (con ottimi risultati) soltanto all’estero. Considerando che “Autostrade” è una S.p.a. è naturale e normale che alla vista di ulteriori offerte i vari azionisti, Benetton compresi, ricerchino il massimo profitto.Ragionevole !

Ed alquanto improbabile porvi rimedio se non rilanciando.

Ma non credo sia questo il punto.

Rimane, oltre che la “concessione” (non certo la proprietà) un domani potrà tornare disponibile per nuovi appalti, la serietà dei controlli sulla manutenzione, ai quali nessuno dovrà derogare.

Entrambe cose che potrebbero consigliare per il meglio …

