Quanto è vero l’epiteto la Verità Vi renderà Liberi , siamo a buon punto almeno una parte della Popolazione lo sta comprendendo , questo miscuglio di parte è stato assoldato per fare la guerra fredda alla Democrazia , insomma più chiaro di così ? A reti unificate scelgono in accordo chi perseguitare addirittura !Gratteri parla a noi che dovremmo capire e agire, BOICOTTARE LA STAMPA BUGIARDA!!! la frase non indica indagini ma considerazioni che poggiano indubbiamente su fatti….e sottolineo “indubbiamente”. Oltre all’autorevolezza di Gratteri c’e’ il panorama dell”editoria legata a doppio filo con politica e imprenditoria….soldi e potere ! SERVE APRIRE GLI OCCHI. Ma molti li chiudono, come le orecchie e la bocca delle tre scimmiette.

Da una testimonianza raccolta dal Giudice Gratteri, i direttori delle testate italiane più importanti, alla sera si sentono per mettersi d’accordo “sul titolo da dare il giorno dopo“.

Lo fanno perche’ hanno un padrone a cui rendere conto e, mentre tradiscono la professione e ingannano i lettori-cittadini, stravolgono il senso di democrazia nel Paese.

Alimentano il consenso verso i corrotti; sminuiscono i danni della mafia nascondendo dalle notizie i veri protagonisti degli intrecci criminali e diffondono discredito verso chi cerca di intaccare l’illecita rete.

Per questo, Nicola Gratteri ha sapientemente

detto che “bisogna pulire il Paese dai politici corrotti e dai giornalisti compiacenti”, perche’ e’ il sodalizio piu’ pericoloso, piu’ infido e piu’ infame.

Senza queste figure, la mafia si sarebbe gia’ sgretolata perche’ sono loro che la tengono in vita.

Oggi piu’ di ieri…i magistrati le leggi le devono applicare non confezionare..La mafia è un sistema parallelo e alternativo allo stato e un sistema di natura capitalista, non lo potrà mai eliminare perché è parte di se stesso! Detto questo, nel momento in cui tutte le maggiori testate giornalistiche sono finite nella sfera della Fiat, nessuno, e dico nessuno ha neanche protestato. Quando eliminarono l’Unità, voce del dissenso di sinistra, nessuno ha proferito una parola. Ed ora ci vengono a dire che i giornali sono stipendiati e non fanno informazione corretta? e lo dicono proprio i magistrati, coloro che le leggi le devono applicare? Questo è un paese in cui non cambierà mai nulla, se non con una sana e combattuta rivoluzione, ma per farla occorre una classe consapevole che non ha alternative, una avanguardia intellettuale e politica, che sappia il percorso, ed abbia idee chiare e sane. Di conseguenza non c’è nessuno dei due fattori e allora non ci resta che cercare di cambiare qualcosa ma io oramai sono scettico! PER: Sconfiggere la mafia significa, togliere dalla politica molti magistrati, togliere gli aiuti di stato a tutti i giornali, tutti i faccendieri di qualsiasi tipo, ceppo, stragrande maggioranza di avvocati e via dicendo…. insomma una cosa impossibile…. purtroppo di Gratteri ce n’è uno solo….Ma il cittadino , in realtà vuole avere la pancia piena, prima di redimersi, guardate quanto sta passando in sordina la riforma dei concorsi pubblici di Brunetta… scandalosa, ma “tiramm innanz” (tra disinteresse e luoghi comuni) su un tema tanto importante..

CERTA STAMPA ITALIANA È IL CANCRO PIÙ DIFFICILE DA ESTIRPARE! GENTAGLIA SPREGIUDICATA E VISCIDA DISPOSTI A TUTTO SENZA DIGNITÀ E SENZA ATTRIBUTI!!! SCHIFEZZE UMANE!!!Ho tanta paura che il nostro valoroso guerriero faccia una brutta fine! Dobbiamo supportarlo in tutti i modi! ultima modifica: da

