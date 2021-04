È vergognoso confondere il delirio di uno sconosciuto che manda messaggi sui social della Boschi e scambiarlo come una notizia, il Fatto Quotidiano che l’ha lanciato si vergogni di fare questa disinformazione spazzatura! Se va avanti così è destinato a chiedere!

SENTITE COSA DICONO! IO HO VERGOGNA A POSTARLE,MA LE POSTO UGUALMENTE,PER SEMPLICE INFORMAZIONE,E CHE LA GENTE FORSE RIESCE A CAPIRE CHE TIPO D’INFORMAZIONE ABBIAMO IN ITALIA. BRAVISSIMA la Nostra Mitica M E B ! QUERELA GIA INNOLTRATA E, ricordo, si era detto “colpo su colpo” …..Quanto improvvidamente e strumentalmente espresso dal pseudo-giornale merita una immediata querela! PS: La domanda sorge spontanea.Come può essere che una persona tiene un pacchetto di VOTI pari ad un MILIONE? Chi crede che il VOTO sia libero, è un illuso? Perché non si smette di parlare con la cattiveria e si incomincia a dire cose vere e serie?Denunciali!!! Non la devono passare liscia. È un giornale che vive di falsità, rancoroso e giustizialista… DICONO: Le anticipazioni sulla puntata di Report sono a dir poco esplosive.

Secondo il servizio che andrà in onda domani, l’ex tesoriere della Lega Gianmario Ferramonti avrebbe detto a Maria Elena Boschi che se “buttavano questo cretino di Conte, magari gli davano una mano”. Che tipo di aiuto? “Qualche milione di voti”.

La Boschi, ovviamente, nega. Ma allora come mai Italia Viva, ora che è andato via Conte, non chiede più il MES? Sui ristori, prima chiedeva di accelerare, poi li ha bloccati per tre mesi con Draghi; sul Recovery Plan prima si impuntava, oggi accetta praticamente il testo di partenza scritto da Conte; sulle task force, prima ha attaccato Conte, oggi invece non fiata quando Draghi fa le stesse e identiche cose? Queste incoerenze di Italia Viva sollevano fortissimi dubbi. E sulla vicenda dovrà essere fatta chiarezza.

Ma questa si chiama ossessione !!!E finitela !!!! Quanto devono pagare ancora , queste persone , per essere giovani , brillanti e competenti ? Siamo alla persecuzione più abietta.Si inventano di tutto per continuare a smerciare la loro merda quotidiana, si faccia per una volta sentire la magistratura, in ogni caso querelare sempre!!! Denunciare, denunciare, denunciare! E chiedere grosse somme! Capiscono solo questo! E speriamo che siano ai titoli di coda, che finalmente gli manchi l’ossigeno per respirare. Buttano fango e discreditano pure la stragrande maggioranza di giornalisti che svolgono con onestà il loro lavoro.E vorrei sentire l’indignazione..di qualche giornalista.autorevole.. Buon lavoro M. E. B.per un’altra denuncia. Perche io credo che non si debba permettere ad un giornale di continuare a offendere e a diffamare persone politiche celandosi dietro la liberta di stampa…..questa non è libertà di stampa è libertinaggio è diffamazione e non bastano le querele..ci vuole una presa di posizione dall’organismo dell’associazione giornalisti e prendere in esame la radiazione di tale pseudo giornalaio in virtu delle numerose menzogne continuative e delle numerose querele perse per cui l’editore sta pagando…potrei dire con soldi non suoi visto che ha chiusto 2 mln al governo.OK! Vero e’ che la stampa e’ potere ma quando Si utilizza in modo “sbagliato” per denigrare qualcuno e’ PERICOLOSO NON INTERVENIRE. Liberta’ di INFORMAZIONE NON significa scrivere falsita’ o peggio gratuite cattiverie.BISOGNA INTERVENIRE ATTRAVERSO ORGANISMI ISTITUZIONALI. LE DENUNCE ( TANTE!) SI ACCUMULANO E NON ELIMINANO ALLA RADICE IL ” BUBBONE”.

Italia Viva ci ha tolto di mezzo Giuseppi e la sua corte dei miracoli. Al suo posto è venuto Draghi. Che non è esattamente uno qualsiasi. Quindi nel cambio l’Italia ci ha guadagnato. Il resto sono insinuazioni di bassa lega. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo