MA! Vogliamo l’Europa ma non vogliamo mollare la nostra sovranità. ogni stato ha paura che l’altro prevalga nel comandare in Europa. Così non si va da nessuna parte. Unica politica fiscale, unico esercito, unica politica estera. Se ogni stato non molla questi poteri non c’è nulla da fare. Le cariche servono a far contenti tutti. Più cariche più stati contenti.

Per l’Europa serve un presidente unico. Io propongo Draghi

“Parafrasando Pirandello, in Europa ci sono troppi presidenti in cerca d’autore. C’è una frammentazione della rappresentazione dell’Europa che è effettiva, c’è un presidente del Consiglio Ue, della Commissione Ue, dell’Eurogruppo. Gli europei dovrebbero avere un unico presidente dell’UE. Questo è il problema politico di fondo, se lo facessimo avremmo maggiore visibilità, influenza e correremo meno rischi di gaffe protocollari.

In questo caso sicuramente c’è stata una gaffe di protocollo, chi ha preparato la visita ha fatto un grosso errore perché doveva assicurare una presenza degna anche alla Presidente della Commissione Ue.

Se poi vogliamo entrare nel protocollo il presidente del Consiglio UE è una carica superiore rispetto al presidente della Commissione, ma il problema politico di fondo è che dovremmo avere un unico presidente.”Sandro Gozi

