Si chiama Ferragni l’antidoto più efficace al michelamurgismo.Conflitto di interessi dichiarato, femminismo sbugiardato, disintermediazione al servizio della mediazione. La forza di Chiara: essere non solo un’icona della moda ma anche un totem dell’antimoralismo

Dici Chiara Ferragni e pensi a mille cose insieme. Pensi alla forza di un nome, pensi alla forza di un’idea, pensi alla forza di un progetto, pensi alla forza di un brand, pensi alla forza di un business e pensi alla forza di un palinsesto costruito negli ultimi tempi quasi esclusivamente su una pagina Instagram. Chiara Ferragni significa mille cose tutte insieme e non c’è praticamente nulla che non si sappia della sua storia: è l’influencer più famosa d’Italia (22 milioni di follower su Instagram), è una delle influencer di moda più importanti del mondo (ogni post pubblicato e sponsorizzato le rende circa 60 mila dollari e solo 64 persone al mondo vengono pagate più di lei per un post), è il personaggio pubblico italiano che vanta il più alto numero di interazioni sui social (l’insieme dei suoi post arriva a sommare qualcosa come 74 milioni di interazioni), è a capo di un piccolo conglomerato di aziende che nel complesso vale circa 36 milioni di euro (Serendipity, proprietaria del marchio Chiara Ferragni Collection, prevede di arrivare nel 2025 a 15,4 milioni di euro di ricavi, con un Ebitda del 44 per cento e un utile netto di 4,4 milioni).

