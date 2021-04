C’è chi cerca di zittire Michela Murgia: guai a mettere in discussione i simboli militaristi. Nadia Somma Attivista presso il Centro antiviolenza Demetra

E NO CARA GIORNALAIA DEL FALSO QUOTIDIANO! Io non voglio zittire nessuno, primo perche tutti hanno diritto alla parole e poi perchè nessuno dovrebbe essere cosi arrognate. tuttavia una domanda, alla Somma e alla Murgia, andrebbe fatta: “Ragazze quali sono le divise che non la turbano???? I giudici vi turbano? i medici vi turbano?, gli infermieri, pompieri, protezione civile, preti, e finanaco il Papa vi turbano????? Sono tutte persone che indossano una divisa, ci avete mai pensato.

La signora scrive…… Mi sembra di poter rivolgere agli uomini un caldo appello perché finalmente vadano oltre il loro triste, monotono, insopportabile simbolico di guerra, che trasforma tutto in militare: l’amore diventa conquista, la scuola caserma, l’ospedale guardia e reparti, la politica tattica, strategia e schieramento……E dai, sempre con gli uomini e solo uomini. E ciò anche se la signora Murgia (a cui va il mio apprezzamento) evidenzia di essere stata fatto oggetto di inutili critiche e da violenti attacchi da quattro persone che..”contano”… . Di queste 4 persone due sono femminucce: Matteo Salvini, Giorgia Meloni, Carlo Calenda e la leghista Pucciarelli. Allora lei è davvero afflitta da misoginia al contrario e cioé da “misandria” che altro non è se non l’avversione morbosa per le persone di sesso maschile. Accetti il mio disinteressato consiglio:”Si faccia curare”.

La Murgia è altrettanto guerresca e aggressiva, spesso a vanvera. Due linguaggi molto simili quello del militare e della Murgia, stessa inettitudine all’ascolto. E lei Somma sta forse obbligando una persona in pieno possesso delle proprie facoltà mentali a vestirsi secondo le pretese di un’altra persona? Non è quello che tutte le donne cercano di combattere, ossia l’opprimente dittatura e la mancanza di libero arbitrio?

Ma come? Fiumi di inchiostro per esprimere il diritto leggittimo delle donne di vestirsi come vogliono e poi mi fa la bacchettona sulla divisa del militare? Prenda un suo qualunque articolo sulla libertà delle donne e se lo rilegga,se lo deve essere scordato. La mancanza di argomenti SPECIALMENTE NEI GIORNALAI DEO FALSO QUOTIDIANO è ormai comica…ora siccome un generale è in divisa, come tutti i generali in servizio, è la caricatura di Rambo? La divisa è un travestimento? Mah…immagino che sia solo ignoranza la sua…

Se ha ben compreso il significato dell’intervento (PER AVERE UN BRICCIOLO DI VISIBILITA,ALTRIMENTI CHI LA CAGA) della Murgia e non si ferma alla divisa ne all’ateggiamento militaresco di un super capo militare che altro non sa’ e non può fare, allora deve fare un passo avanti verso le cause che producono i conflitti e non l’armamentario umano e strumentale per affrontarli, stile mimetica. Sono sempre le cause che vanno comprese e prevenute, non le inevitabili e drammatiche conseguenze prodotte in ogni campo dei rapporti umani, compreso quello di cui lei si occupa prevalentemente/esclusivamente e di cui spesso discutiamo, perché manca questo presupposto fondamentale della prevenzione.

Nel Regolamento per la disciplina delle uniformi, emanato dallo Stato Maggiore della Difesa, edizione 2019, si può leggere: Cap. IV, comma 1: Durante l’espletamento dei compiti di servizio e nei luoghi militari o comunque destinati al servizio è obbligatorio l’uso dell’uniforme, salvo diverse disposizioni. Cap. V, comma 1: L’uso dell’abito civile è consentito fuori dai luoghi militari, durante le licenze e i permessi. Cap. VI, comma 1: Il militare comandato in servizio isolato al di fuori dell’Ente di appartenenza ma in territorio nazionale svolge il servizio in uniforme.

La mimetica è un’uniforme (sicuramente la più comoda) a tutti gli effetti, infatti viene chiamata uniforme di servizio! Forse sta facendo confusione tra uniforme di servizio e uniforme da cerimonia. Altrimenti potrebbero esserci l’uniforme di servizio con giacca ove però è obbligatorio attaccare (le tanto polemizzate) le varie piastrine di missione. A mio avviso la Murgia questa volta è indifendibile. Ognuno ha la propria uniforme, dal cameriere al medico, dallo “stradino” fino appunto al militare.

Io preferisco dibattere cosa significa aver dovuto ricorrere ad un militare per risolvere dei problemi di organizzazione all’interno delle regioni. Che la Murgia si accorga adesso del “fallimento della politica” e dei politici , quello si mi fa un po’ specie. Dov’era la brava Michela quando la politica delegava o delega i suoi guai alla Magistratura e, mica solo una volta. Il generale Figliuolo è in servizio credo da almeno 35 anni e lo è ancora e, la divisa è il suo “vestito” da lavoro oltre che di rappresentanza, anche il linguaggio e quello militare che non può cambiare nell’arco di una mattina. E’ stato chiamato non credo perchè militare ma perchè ritenuto esperto di logistica. Perchè la Murgia dimentica che abbiamo avuto alti gradi anche ministri della difesa? I militari con le divise sono bravi solo quando costruiscono ponti, ripristinano strade o salvano persone dopo le catastrofi? Sinceramente personalmente preferisco vederli impegnati in quei compiti, nella speranza che sia sempre meno necessario, piuttosto che in “missione di pace” all’estero a farsi ammazzare o ammazzare altri esseri umani. Ho letto tutto il post della MURGIA e la ritrovo quasi come spaventoso. Il primo responsabile in quel ruolo è oggi indagato e anche l’ex capo della P.C. lo è, è certa MURGIA che erano meglio quelli? Figliuolo è stato chiamato per risolvere una fase acuta poi, le piaghe da decubito della convivenza con Sars-cov-2 dovremmo tutti impare a gestirla.

