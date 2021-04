Si, efficienza e sicurezza del TP scolastico sono prioritarie, al pari delle vaccinazioni. Il Governo -nella sua intierezza- si attivi per tempo perche’ a settembre le Scuole possano riaprire in sicurezza per i nostri ragazzi, azzerando i tanti intoppi registrati in passato. Buon lavoro Teresa.

“Lo diciamo fin dall’inizio della pandemia: garantire il trasporto pubblico scolastico in piena sicurezza è l’obiettivo assolutamente prioritario che non possiamo mancare, in questi mesi e da qui a settembre perché alla riapertura delle scuole non debbano ripresentarsi inciampi e problemi di qualsiasi natura. È la programmazione che abbiamo sempre invocato, perché investire in trasporto scolastico significa investire sulle nuove generazioni e il loro diritto al futuro.